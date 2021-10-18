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Полузащитник Газинский высказался о болезни президента «Краснодара» Галицкого
Спорт
Полузащитник Газинский высказался о болезни президента «Краснодара» Галицкого
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Краснодар, 18 октября. Полузащитник футбольного «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о переживаниях после новости о болезни владельца клуба Сергея Галицкого. Футболист отметил, что не хотел бы затрагивать эту тему, поскольку не в курсе всех деталей. 

Хавбек «быков» подчеркнул, что не только клуб переживает за футбольного функционера, но и весь город. Бизнесмену желают здоровья и скорейшего выздоровления.

«Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает. Его энергетика всегда бьет ключом. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело. Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться», — цитирует Газинского Metaratings.ru.

Президент «Краснодара» в конце сентября пришел в гости на «Коммент.Шоу» и объяснил, что пропускает много домашних матчей команды из-за болезни. При этом функционер не стал вдаваться в подробности. Через несколько дней после большого интервью Галицкий побывал на трибунах матча «Краснодар» — «Сочи», который завершился крупной победой хозяев (3:0). В тренерском штабе по окончании встречи заявили, что футболисты посвятили победу владельцу клуба.

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Сергей Галицкий краснодар юрий газинский
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