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Директор петербургского лицея Тхостов оценил влияние сериала «Игра в кальмара» на детей

  /   Обновлено: 18 октября 2021 18:28
Общество
Директор петербургского лицея Тхостов оценил влияние сериала «Игра в кальмара» на детей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 октября. На онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» спикеры обсудили актуальный вопрос — как сделать школы безопасными. Член регионального штаба ОНФ в Петербурге и директор лицея №369 Константин Тхостов дал некоторые советы и оценил влияние популярного сериала «Игра в кальмара» на молодежь.

Новый сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым среди взрослых и подростков в истории платформы. В кинопроекте показаны сцены жестоких расправ над героями.

Гость Медиагруппы «Патриот» Тхостов сомневается, что проект несет в общество какую-либо пользу и обучает зрителей нравственности. Однако государство не может ввести запрет на творческие эксперименты зарубежных кинематографистов.

«Защищать ребенка нужно сверху, а не разводить руками», — заявил спикер.

Он отметил, что родительского контроля в данном случае недостаточно. По словам спикера, для детей необходимо вводить мобильные ограничения, чтобы они не имели доступа к запрещенному контенту.

«Сериал попадает через Всемирную паутину, и вот получается, что мы выражаем желание защитить детей, а с другой стороны не защищаем», — отметил Тхостов.

Разумные ограничения помогут оградить подростков от внешнего негативного влияния. Ведь даже сериалы, к сожалению, могут вдохновлять молодежь на совершение необдуманных и жестоких поступков, резюмировал спикер.

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