Бородина пригрозила хейтерам судом за клевету о ее «заработке» на постах о больных детях

Москва, 18 октября. Популярная телеведущая Ксения Бородина яростно набросилась на своих хейтеров. Звезда «Дома-2» пригрозила судом авторам публикаций о том, что она якобы получает большие деньги за посты о тяжелобольных детях.

Новость о бесчестности ведущей появилась несколько дней назад. В публикациях говорится, что Бородина выкладывает посты в помощь больным детям не меньше, чем за миллион рублей. Подобные заявления сильно разозлили Бородину, в связи с чем она опубликовала несколько Stories и большой гневный пост в своем Instagram-аккаунте.

«Эти сволочи (а других слов у меня нет), не спасли ни одну жизнь и еще имеют наглость вещать кто у себя в инста, а кто на ютуб каналах, наглую ложь и сплетни!!! Без доказательно! Без каких-либо оснований!» — сообщила ведущая телестройки «Дом-2».

Бородина отметила, что давно уже привыкла к негативу со стороны подписчиков или знакомых, которые пытаются пропиариться на ее имени. Однако подобные заявления она пропускать не намерена. Телезвезда пригрозила всем тем, кому хватает наглости распространять такие слухи о ней разбирательством в суде.

«Ребята, меня крайне возмущает такая наглая ложь!!! Какой-то человек, якобы через одно рукопожатие со мной, сказал, что я прошу за сторис больного ребенка миллион. И люди это выливают в Сеть! Вы не боитесь, что я вас по судам затаскаю за такую наглую ложь», — сообщила Бородина в Stories.

Ранее стало известно, кто из российских звезд зарабатывает больше всех на рекламе в Instagram. По мнению эксперта, самые высокие расценки у звезд, которые занимаются воспитанием детей. В этот список попала и Ксения Бородина, а возглавила его жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.