Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 18:39
18:37
Экономика
Автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже
18:36
Экономика
Минфин РФ планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП
18:32
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов поддержал введение в России ПДД для электросамокатов
18:31
Спорт
Номинант на «Золотой мяч» де Брейне назвал своего фаворита в борьбе за награду
18:29
Экономика
Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья
18:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам
18:25
Общество
Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре
18:24
Общество
Ушел из жизни разработчик отечественных систем ПВО-ПРО Владимир Светлов
18:24
Общество
Юбилейная карта «Подорожник» появилась в кассах метро Петербурга
18:22
Общество
«Дюна» выйдет на HBO Max раньше запланированной даты
Все новости

Бородина пригрозила хейтерам судом за клевету о ее «заработке» на постах о больных детях
Шоу-бизнес
Бородина пригрозила хейтерам судом за клевету о ее «заработке» на постах о больных детях
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 18 октября. Популярная телеведущая Ксения Бородина яростно набросилась на своих хейтеров. Звезда «Дома-2» пригрозила судом авторам публикаций о том, что она якобы получает большие деньги за посты о тяжелобольных детях.

Новость о бесчестности ведущей появилась несколько дней назад. В публикациях говорится, что Бородина выкладывает посты в помощь больным детям не меньше, чем за миллион рублей. Подобные заявления сильно разозлили Бородину, в связи с чем она опубликовала несколько Stories и большой гневный пост в своем Instagram-аккаунте.

«Эти сволочи (а других слов у меня нет), не спасли ни одну жизнь и еще имеют наглость вещать кто у себя в инста, а кто на ютуб каналах, наглую ложь и сплетни!!! Без доказательно! Без каких-либо оснований!» — сообщила ведущая телестройки «Дом-2».

Бородина отметила, что давно уже привыкла к негативу со стороны подписчиков или знакомых, которые пытаются пропиариться на ее имени. Однако подобные заявления она пропускать не намерена. Телезвезда пригрозила всем тем, кому хватает наглости распространять такие слухи о ней разбирательством в суде.

«Ребята, меня крайне возмущает такая наглая ложь!!! Какой-то человек, якобы через одно рукопожатие со мной, сказал, что я прошу за сторис больного ребенка миллион. И люди это выливают в Сеть! Вы не боитесь, что я вас по судам затаскаю за такую наглую ложь», — сообщила Бородина в Stories.

Ранее стало известно, кто из российских звезд зарабатывает больше всех на рекламе в Instagram. По мнению эксперта, самые высокие расценки у звезд, которые занимаются воспитанием детей. В этот список попала и Ксения Бородина, а возглавила его жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бородина пригрозила хейтерам судом за клевету о ее «заработке» на постах о больных детях
деньги бородина благотворителньость
Комментировать