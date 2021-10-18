Электроэнергия в Букингемском дворце обходится королевской семье в 1,1 млн фунтов стерлингов в год

Лондон, 18 октября. Королевская семья Великобритании платит огромные деньги за коммунальные услуги. Эксперты компании Uswitch посчитали, что ежегодно за электроэнергию монархи платят 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Дороже всего семье Елизаветы II обходится обслуживание Букингемского дворца, только на его содержание уходит больше миллиона фунтов стерлингов (порядка 108 миллионов рублей). Общая площадь поместья составляет 77 тысяч квадратных метров. Согласно данным исследования, остальные 1,3 миллиона идут на другие замки членов королевской семьи, сообщает издание Express.

Несмотря на такие баснословные траты, принц Уильям активно занимается вопросами экологии. Однако, по мнению некоторых критиков, монархам стоит задуматься о своих тратах, прежде чем призывать к этому весь мир.

Ранее стало известно, что ради церемонии награждения премии Earthshot Prize Awards внук Елизаветы II принц Уильям и его жена герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заланировали визит в США. Поездка должна состояться в сентябре следующего года. Отмечается, что мероприятие станет самой масштабной экологической инициативой наследного принца.