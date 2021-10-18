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Глава Ассоциации развития киберспорта Голубев объяснил мастерством игроков победу Team Spirit на ЧМ

  /   Обновлено: 18 октября 2021 17:58
Общество
Глава Ассоциации развития киберспорта Голубев объяснил мастерством игроков победу Team Spirit на ЧМ
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Москва, 18 октября. Российская команда Team Spirit впервые одержала победу на чемпионате мира The International 10, несмотря на скептический настрой зрителей. Глава Ассоциации развития киберспорта и проекта langame.ru Павел Голубев оценил результаты соревнований.

Триумф команды Team Spirit оказался полной неожиданностью не только для зрителей, но и для букмекеров — поэтому ставки на россиян получали высокие коэффициенты. Глава Ассоциации развития киберспорта Павел Голубев отметил, что у зрителей были причины не доверять команде, ведь ее состав был утвержден в последний момент. Эксперт уверен: киберспортсменам удалось обмануть ожидания благодаря высокому профессионализму, передает телеканал «360».

«Они хорошо играли, они мастерски исполнили то, что готовили. Чтобы в 20 лет были такие стальные нервы, я не знаю, что нужно делать. Подготовка колоссальная. Это совокупность факторов и маленькая капелька удачи», — объяснил Голубев.

Игроки обошли двукратных чемпионов мира по Dota и таким образом вырвались в гранд-финал. Голубев уверен: команда не могла заранее быть готова к противникам, но нашла силы, чтобы выйти вперед.

Победители не только впервые в истории чемпионата заняли первое место, но и завоевали призовой фонд в размере 18,5 млн долларов. Триумф россиян вдохновил телеведущую Ксению Собчак снять фильм про киберспортсменов.

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киберспорт dota-2 team spirit
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