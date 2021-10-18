Глава Ассоциации развития киберспорта Голубев объяснил мастерством игроков победу Team Spirit на ЧМ

Москва, 18 октября. Российская команда Team Spirit впервые одержала победу на чемпионате мира The International 10, несмотря на скептический настрой зрителей. Глава Ассоциации развития киберспорта и проекта langame.ru Павел Голубев оценил результаты соревнований.

Триумф команды Team Spirit оказался полной неожиданностью не только для зрителей, но и для букмекеров — поэтому ставки на россиян получали высокие коэффициенты. Глава Ассоциации развития киберспорта Павел Голубев отметил, что у зрителей были причины не доверять команде, ведь ее состав был утвержден в последний момент. Эксперт уверен: киберспортсменам удалось обмануть ожидания благодаря высокому профессионализму, передает телеканал «360».

«Они хорошо играли, они мастерски исполнили то, что готовили. Чтобы в 20 лет были такие стальные нервы, я не знаю, что нужно делать. Подготовка колоссальная. Это совокупность факторов и маленькая капелька удачи», — объяснил Голубев.

Игроки обошли двукратных чемпионов мира по Dota и таким образом вырвались в гранд-финал. Голубев уверен: команда не могла заранее быть готова к противникам, но нашла силы, чтобы выйти вперед.

Победители не только впервые в истории чемпионата заняли первое место, но и завоевали призовой фонд в размере 18,5 млн долларов. Триумф россиян вдохновил телеведущую Ксению Собчак снять фильм про киберспортсменов.