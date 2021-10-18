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Стилист Рогов рассказал о силуэте джинсов, который пойдет полным людям
Шоу-бизнес
Стилист Рогов рассказал о силуэте джинсов, который пойдет полным людям
Prt Scr youtube.com  /  Рогов в деле

Москва, 18 октября. Популярное шоу о моде на телеканале СТС «Рогов в деле» ведет один из популярных российских стилистов Александр Рогов. На этот раз он неожиданно заговорил о модных джинсах. Стилист продемонстрировал модель, от которой пора отказаться. По словам модельера, если она уже есть в вашей коллекции, лучше от нее поскорее избавиться, пишет Teleprogramma.pro.

Речь идет о джинсах из растягивающейся ткани. Рогов отметил, что даже в случае, если они куплены по размеру, брюки все равно будут утягивать фигуру. На полных людях, по его словам, этот эффект выглядит хуже всего.

Также ведущий проекта продемонстрировал публике идеальные и всегда модные джинсы, которые подходят как худеньким, так и пышнотелым зрительницам.

«Вот джинсы силуэта «Mom», на них даже написано: «Свободный крой, удобные, высокая посадка, в стиле 90-х». Один из самых актуальных фасонов сейчас. Стоят они 3600 рублей. Не дешевые, но это очень хороший деним», — объяснил Рогов.

Ведущий напомнил, что сейчас в тренде джинсы простого кроя и с полуприлегающими и свободными силуэтами.

Прежде новой героиней передачи «Рогов в деле» на канале СТС стала недавно родившая женщина. Она еще не успела избавиться от выдающегося животика, и Рогову пришлось срочно подбирать для нее гардероб в соответствии с особенностями фигуры.

Он выбрал для новоявленной мамы джемпер в клетку, которая сейчас как никогда актуальна. Но главная фишка элемента одежды состояла вовсе не в принте. Крой кофты был достаточно свободным, чтобы умело скрыть лишние объемы в передней части тела.

«Мне очень нравится этот джемпер! Смотрите, какой он яркий, при этом достаточно простой. Мне нравится, что он не узкий, и он не будет Любу обтягивать, ведь у Любы есть небольшая проблемка — животик. И этот животик мы как раз прикроем таким объемным джемпером», — говорил Рогов.

Ранее стилист Александр Рогов дал рекомендации по выбору топовых брюк.

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мода одежда рогов стиль джинсы тренды
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