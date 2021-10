Канье Уэст напугал фанатов масками из хоррора «Хэллоуин»

Берлин, 18 октября. Скандально известный рэп-исполнитель и предприниматель Канье Уэст продолжает эпатировать общественность. Музыкант появился в нескольких европейских городах в маске злодея из хоррора «Хэллоуин».

Поклонники популярного артиста встретили его в Европе в пугающих нарядах. В столице Германии он появился в светлой силиконовой маске, которая полностью закрыла его голову. В соцсетях фанаты сравнили внешний вид рэпера с персонажами культовой видеоигры Grand Theft Auto, однако другие считают, что своим образом Уэст обязан злодею Майку Майерсу из хоррор-франшизы «Хэллоуин».

Kanye in this mask might be my sprit animal pic.twitter.com/ToypM75UFz