Канье Уэст напугал фанатов масками из хоррора «Хэллоуин»

Берлин, 18 октября. Скандально известный рэп-исполнитель и предприниматель Канье Уэст продолжает эпатировать общественность. Музыкант появился в нескольких европейских городах в маске злодея из хоррора «Хэллоуин».

Поклонники популярного артиста встретили его в Европе в пугающих нарядах. В столице Германии он появился в светлой силиконовой маске, которая полностью закрыла его голову. В соцсетях фанаты сравнили внешний вид рэпера с персонажами культовой видеоигры Grand Theft Auto, однако другие считают, что своим образом Уэст обязан злодею Майку Майерсу из хоррор-франшизы «Хэллоуин».

Kanye in this mask might be my sprit animal pic.twitter.com/ToypM75UFz — Spooky Dante ???? (@dante_i_guess_) October 18, 2021

Поклонники пришли в ужас от увиденного. Под публикацией в Twitter появилось большое количество комментариев, где предполагают обострение биполярного расстройства у Уэста.

«Кажется, у него обострение биполярки. Выглядит ужасно»; «Канье вдохновлялся Майерсам из «Хеллоуина»? Весьма зловеще»; «Переживаю за его состояние. Биполярное расстройство может проявляться довольно страшно. Маска очень жуткая», — высказали свое мнение пользователи соцсети.

Ранее стало известно, что после громкого развода с популярной теледивой Ким Кардашьян музыкант приобрел новый дом в Малибу. Жилище с видом на Тихий океан обошлось артисту в 57,3 миллиона долларов. Покупка американского исполнителя стала второй по стоимости в элитном районе. Недвижимость, стоимость которой оценивается в 85 миллионов долларов, принадлежит сооснователю популярного мессенджера WhatsApp Яну Куму.