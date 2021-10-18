Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 18:39
18:37
Экономика
Автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже
18:36
Экономика
Минфин РФ планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП
18:32
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов поддержал введение в России ПДД для электросамокатов
18:31
Спорт
Номинант на «Золотой мяч» де Брейне назвал своего фаворита в борьбе за награду
18:29
Экономика
Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья
18:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам
18:25
Общество
Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре
18:24
Общество
Ушел из жизни разработчик отечественных систем ПВО-ПРО Владимир Светлов
18:24
Общество
Юбилейная карта «Подорожник» появилась в кассах метро Петербурга
18:22
Общество
«Дюна» выйдет на HBO Max раньше запланированной даты
Все новости

Канье Уэст напугал фанатов масками из хоррора «Хэллоуин»
Шоу-бизнес
Канье Уэст напугал фанатов масками из хоррора «Хэллоуин»
wikipedia.org  /  David Shankbone

Берлин, 18 октября. Скандально известный рэп-исполнитель и предприниматель Канье Уэст продолжает эпатировать общественность. Музыкант появился в нескольких европейских городах в маске злодея из хоррора «Хэллоуин».

Поклонники популярного артиста встретили его в Европе в пугающих нарядах. В столице Германии он появился в светлой силиконовой маске, которая полностью закрыла его голову. В соцсетях фанаты сравнили внешний вид рэпера с персонажами культовой видеоигры Grand Theft Auto, однако другие считают, что своим образом Уэст обязан злодею Майку Майерсу из хоррор-франшизы «Хэллоуин».

Поклонники пришли в ужас от увиденного. Под публикацией в Twitter появилось большое количество комментариев, где предполагают обострение биполярного расстройства у Уэста.

«Кажется, у него обострение биполярки. Выглядит ужасно»;

«Канье вдохновлялся Майерсам из «Хеллоуина»? Весьма зловеще»;

«Переживаю за его состояние. Биполярное расстройство может проявляться довольно страшно. Маска очень жуткая», — высказали свое мнение пользователи соцсети.

Ранее стало известно, что после громкого развода с популярной теледивой Ким Кардашьян музыкант приобрел новый дом в Малибу. Жилище с видом на Тихий океан обошлось артисту в 57,3 миллиона долларов. Покупка американского исполнителя стала второй по стоимости в элитном районе. Недвижимость, стоимость которой оценивается в 85 миллионов долларов, принадлежит сооснователю популярного мессенджера WhatsApp Яну Куму.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст напугал фанатов масками из хоррора «Хэллоуин»
Канье Уэст хэллоуин маска
Комментировать