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«Снизить градус агрессии»: член ОНФ Тхостов рассказал о профилактике случаев стрельбы в школах

  /   Обновлено: 18 октября 2021 18:28
Общество
«Снизить градус агрессии»: член ОНФ Тхостов рассказал о профилактике случаев стрельбы в школах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 октября. В понедельник, 18 октября, в студии Медиагруппы «Патриот» прошло обсуждение участившихся в последнее время случаев стрельбы в российских учебных заведениях и проблемы подростковой преступности в целом.

Одним из приглашенных спикеров стал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов. Отвечая на вопрос, что необходимо сделать, чтобы в то или иное образовательное учреждение не смогли проникнуть злоумышленники, эксперт заявил, что в первую очередь нужно «снизить градус агрессии, который сегодня царит в нашем обществе».

«Мы не только оружием отличаемся, посмотрите, что творится на дорогах. А вообще нужно воспитывать детей в спокойной среде, не нарушая правил. Сегодня ребенку удалось взять оружие, которое находилось в открытом доступе», — заявил Тхостов.

По его мнению, если кто-то задумал попасть куда-то, то, как бы школу или вуз не ограждали, он все равно придет. Остановить его будет крайне сложно.

Напомним, очередной случай стрельбы в школы произошел в понедельник, 18 октября, в школе поселка Сарс Октябрьского района Пермского края. Учащийся шестого класса — 12-летний Дмитрий Г. — открыл огонь из карабина «Сайга» в стенах образовательного учреждения, в результате чего пострадал один человек.

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пермский край стрельба в школе медиагруппа "Патриот"
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