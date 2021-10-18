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Снимок 1974 года с электрическим «Головастиком» от УАЗа появился в Сети
Экономика
Снимок 1974 года с электрическим «Головастиком» от УАЗа появился в Сети
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 октября. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) опубликовал на своей странице в Instagram фотографию грузовика с электрической силовой установкой. Отмечается, что снимок был сделан в 1974 году.

Именно тогда ряд автокомпаний начал активно экспериментировать с электромобилями вследствие того, что принятое в октябре 1973 года решение арабских стран ОПЕК сократить нефтедобычу и отказаться от поставок углеводородов в ряд государств вызвало крупнейший энергокризис.

Технические характеристики электрического «Головастика» не уточняются. Известно лишь, что сама эта модель (УАЗ-451) представляет собой заднеприводную модификацию известной сегодня «Буханки», которая продержалась на конвейере на протяжении 21 года: с 1961-го по 1982 год.

Жители США имеют возможность забронировать российские внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап». Такую возможность им предоставляет итало-американская фирма Bremach Inc.

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