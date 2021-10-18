Кабмин РФ рассмотрит вопрос снижения налогов для турфирм

Москва, 18 октября. Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам встреч в рамках Восточного экономического форума. Среди них — вопрос снижения налога на добавленную стоимость для туристических компаний.

Правительство России до 1 ноября должно изучить перспективы снижения ставки НДС для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере туристических услуг. Российский лидер поручил проработать вопрос в течение октября.

Помимо этого, в стране могут увеличить пособия-кешбэки, предусмотренные для возврата части денег, потраченных гражданами на посещение территорий, входящих в состав ДФО.

«Рассмотреть вопрос увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», — указывается в публикации на сайте Кремля.

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» считает, что Министерство финансов России могло бы освободить ретейлеров от уплаты налога на добавленную стоимость, если торговые сети будут заниматься благотворительностью.