Читатели Fox News: Байден растоптал свой авторитет появлением в ресторане без маски

Вашингтон, 18 октября. Появление президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в ресторане в Вашингтоне без масок вызвало бурю возмущения среди простых американцев. Пользователей портала Fox News привело в ярость лицемерное поведение президентской четы.

На скандальном видео запечатлено появление Джо и Джилл Байденов в одном из ресторанов столицы США в субботу 16 октября. Сама правящая чет идет через заведение общепита без масок, однако их со всех сторон обступают сотрудники охраны, на которых средства индивидуальной защиты надеты. Как отмечает Fox News, глава государства с супругой нарушили собственный запрет, введенный в июле этого года из-за осложнения эпидемиологической обстановки в стране. Видео опубликовал консервативный журналист Бенджамин Джонсон.

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.



pic.twitter.com/fKlfaBwByw — Benny (@bennyjohnson) October 17, 2021

«Каждый американец заслуживает услышать прямое объяснение от Джо Байдена, почему он думает, что ему можно нарушать правила, соблюдения которых он сам же и требует», — сопроводил Джонсон видео гневным комментарием.

Простые американцы разделили негодование репортера. Многие обвинили чету Байденов в лицемерии, утверждая, что президентская семья возомнила себя выше остальных граждан США и растоптала свой авторитет. Многие с нетерпением ждут: как официальный представитель Белого дома Джен Псаки и представители Демократической партии Соединенных Штатов будут выкручиваться из ситуации, в которую их загнал 46-й глав государства.

«Жду не дождусь комментария Пепперминт Пэтти (прозвище Джен Псаки в США в честь героини детских комиксов. — Прим. ФАН) по поводу видео. Наверняка ему нужно было почтить память Бо (покойный сын Джо Байдена Бо Байден. — Прим. ФАН), или он уже десять раз вакцинирован, или... ну, вы знаете, правила для вас, а не для нас», — иронизирует читатель Yohawk.

«Когда люди, которые составляют законы, сами же нарушают их, это означает, что нами хозяйничают, а не правят. Задумайтесь над этим, патриоты Америки, крепко задумайтесь», — обратился к Fox News пользователь NorthernBreeze.

«Байден — настоящий лицемер. И в этом вся суть демократов», — заключил пользователь GrandeAmérique.

Нашлось место и для шуток с остротами в адрес президентской четы. Многие в очередной раз решили поиронизировать над предполагаемым умственным недугом президента США и внимательно прислушались к тому, что же говорит Джилл Байден на опубликованном видео.

«Джилл говорит официанту: "Филе-миньон, пожалуйста, и печеный картофель с маслом и сметаной". Официант отвечает: "А что насчет овоща?" Джилл: "О, ему как обычно"», — шутит пользователь citi.

Президентская семья Байденов постоянно находится под пристальным вниманием папарацци. За неделю до инцидента в ресторане журналистам удалось сделать несколько фотографий дочери Джо и Джилл Байденов Эшли на пляже в Малибу.