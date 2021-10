Читатели Fox News: Байден растоптал свой авторитет появлением в ресторане без маски

Вашингтон, 18 октября. Появление президента США Джо Байдена и его супруги Джилл в ресторане в Вашингтоне без масок вызвало бурю возмущения среди простых американцев. Пользователей портала Fox News привело в ярость лицемерное поведение президентской четы.

На скандальном видео запечатлено появление Джо и Джилл Байденов в одном из ресторанов столицы США в субботу 16 октября. Сама правящая чет идет через заведение общепита без масок, однако их со всех сторон обступают сотрудники охраны, на которых средства индивидуальной защиты надеты. Как отмечает Fox News, глава государства с супругой нарушили собственный запрет, введенный в июле этого года из-за осложнения эпидемиологической обстановки в стране. Видео опубликовал консервативный журналист Бенджамин Джонсон.

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.



pic.twitter.com/fKlfaBwByw