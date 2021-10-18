Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 18:38
18:37
Экономика
Автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже
18:36
Экономика
Минфин РФ планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП
18:32
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов поддержал введение в России ПДД для электросамокатов
18:31
Спорт
Номинант на «Золотой мяч» де Брейне назвал своего фаворита в борьбе за награду
18:29
Экономика
Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья
18:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам
18:25
Общество
Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре
18:24
Общество
Ушел из жизни разработчик отечественных систем ПВО-ПРО Владимир Светлов
18:24
Общество
Юбилейная карта «Подорожник» появилась в кассах метро Петербурга
18:22
Общество
«Дюна» выйдет на HBO Max раньше запланированной даты
Все новости

Иракские спецслужбы заявили о поимке организатора крупного теракта 2016 года в Багдаде
Весь мир
Иракские спецслужбы заявили о поимке организатора крупного теракта 2016 года в Багдаде
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 18 октября. Спецслужбы Ирака заявили о поимке организатора теракта, который произошел в столице республики в 2016 году и унес жизни порядка 300 человек.

По словам сотрудников иракской разведки, уроженец страны по имени Газван аз-Зобай был арестован в результате масштабной операции, помощь в проведении которой оказало соседнее государство. О какой конкретно стране идет речь, источники не сообщили. По словам разведчиков, слежка за Аз-Зобаем велась на протяжении нескольких месяцев.

Обвиняемый в организации теракта был схвачен за рубежом и доставлен на территорию Ирака два дня назад. Утверждается, что боевик в свое время был осужден за членство в «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ), но бежал из тюрьмы Абу-Грейб в 2013 году. После своего побега он примкнул к «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По версии следствия, Аз-Зобай спланировал целую серию атак на территории Ирака, самой масштабной из которых стал теракт 3 июля 2016 года в Багдаде.

Тогда в столице республики прогремели два взрыва. Сначала взорвался заминированный автомобиль в районе Аль-Каррада, затем — самодельное взрывное устройство на рынке Аш-Шааб на севере города.

В результате трагедии погибли 292 человека, большинство — из-за пожара, который разгорелся после взрыва на рынке. Еще более 200 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ.

Арест организатора теракта 2016 года — уже вторая масштабная антитеррористическая операция иракской разведки, завершенная после парламентских выборов, состоявшихся 10 октября. На прошлой неделе силовики заявили о захвате одного из влиятельных функционеров «Исламского государства» — Сами Джасима. За поимку этого боевика, которого называют одним из ключевых финансистов ИГ, Госдепартаментом США была объявлена награда в пять миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Иракские спецслужбы заявили о поимке организатора крупного теракта 2016 года в Багдаде
взрыв теракт ирак багдад
Комментировать