Иракские спецслужбы заявили о поимке организатора крупного теракта 2016 года в Багдаде

Багдад, 18 октября. Спецслужбы Ирака заявили о поимке организатора теракта, который произошел в столице республики в 2016 году и унес жизни порядка 300 человек.

По словам сотрудников иракской разведки, уроженец страны по имени Газван аз-Зобай был арестован в результате масштабной операции, помощь в проведении которой оказало соседнее государство. О какой конкретно стране идет речь, источники не сообщили. По словам разведчиков, слежка за Аз-Зобаем велась на протяжении нескольких месяцев.

Officials: Iraq arrests mastermind of deadly 2016 bombing https://t.co/Pu94YqGPdv — The Blogger (@TheBlogger_in) October 18, 2021

Обвиняемый в организации теракта был схвачен за рубежом и доставлен на территорию Ирака два дня назад. Утверждается, что боевик в свое время был осужден за членство в «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ), но бежал из тюрьмы Абу-Грейб в 2013 году. После своего побега он примкнул к «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По версии следствия, Аз-Зобай спланировал целую серию атак на территории Ирака, самой масштабной из которых стал теракт 3 июля 2016 года в Багдаде.

Reports of a bomb blast in Karrada, Baghdad - attacks there in July 2016 left over 300 people dead #Iraq pic.twitter.com/ZhVENIXWj7 — Joseph Willits (@josephwillits) April 28, 2017

Тогда в столице республики прогремели два взрыва. Сначала взорвался заминированный автомобиль в районе Аль-Каррада, затем — самодельное взрывное устройство на рынке Аш-Шааб на севере города.

В результате трагедии погибли 292 человека, большинство — из-за пожара, который разгорелся после взрыва на рынке. Еще более 200 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ.

Iraqi forces arrest senior ISIL member Sami Jasim, a deputy to slain leader Abu Bakr al-Baghdadi https://t.co/gIGg26QlOK pic.twitter.com/pIZ9yOFZkG — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 11, 2021

Арест организатора теракта 2016 года — уже вторая масштабная антитеррористическая операция иракской разведки, завершенная после парламентских выборов, состоявшихся 10 октября. На прошлой неделе силовики заявили о захвате одного из влиятельных функционеров «Исламского государства» — Сами Джасима. За поимку этого боевика, которого называют одним из ключевых финансистов ИГ, Госдепартаментом США была объявлена награда в пять миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.