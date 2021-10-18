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Геофизик Шон Гулик рассказал о последствиях падения метеорита, который убил динозавров
Наука
Геофизик Шон Гулик рассказал о последствиях падения метеорита, который убил динозавров
pixabay.com

Вашингтон, 18 октября. Метеорит, упавший на Землю 66 млн лет назад, стал одним из самых разрушительных катастрофических событий и привел к вымиранию динозавров. Ученые из Техасского университета под руководством геофизика Шона Гулика выяснили, что произошло в результате столкновения космического объекта с планетой.

Одним из свидетельств падения метеорита остается кратер Чикшулуб, скрытый под водами Мексиканского залива. Его изучение позволило прийти к выводу, что метеорит столкнулся с Землей под самым разрушительным углом, на 60 градусов выше горизонта. В результате удара в атмосферу выбросилось большое количество пыли и аэрозолей, сообщается в журнале Live Science.

Гулик совместно со своей командой провел расчеты, согласно которым после падения метеорита могло произойти испарение эвапоритовых пород. Как следствие, в атмосферу попало 325 гигатонн серы и 435 гигатонн углекислого газа, из-за чего на планету обрушился смертельный кислотный дождь. В течение нескольких дней разрушительные осадки стали причиной гибели бесчисленного количества животных. Кроме того, измельченная порода и пепел, каскадом вывалившиеся на поверхность после удара, вызвали серию лесных пожаров.

Специалисты Массачусетского технологического института ранее доказали, что между внутренней и внешней областями ранней Солнечной системы когда-то мог существовать разрыв. В результате этого могла образоваться космическая граница.

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ученые земля динозавры метеорит
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