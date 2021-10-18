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Путин поздравил Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2

  /   Обновлено: 18 октября 2021 17:34
Общество
Путин поздравил Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин поздравил участников команды Team Spirit с победой в чемпионате мира The International-2021 по Dota-2. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Команда киберспортсменов выиграла денежный приз размером 18 миллионов долларов. Для участников команды победа стала первой в истории, что отметил глава государства в своем обращении. Путин пожелал Team Spirit новых успехов и всего наилучшего.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — говорится в тексте обращения.

После оглушительной победы на мировом первенстве россиян поздравили многие известные личности. Среди них оказался и комментатор Василий Уткин. Журналист отметил, что не интересуется компьютерными играми, но внушительный денежный приз его впечатлил.

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путин dota 2 team spirit
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