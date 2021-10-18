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В Сальвадоре прошел многотысячный митинг против президента Букеле

  /   Обновлено: 18 октября 2021 17:54
Весь мир
В Сальвадоре прошел многотысячный митинг против президента Букеле
twitter.com/Noalospoliticos  /  Официальная страница депутата Карлоса Бруча

Сан-Сальвадор, 18 октября. В столице Сальвадора прошел многотысячный митинг против политики президента Найиба Букеле. На улицы Сан-Сальвадора вышли больше четырех тысяч человек.

Несогласные с политикой президента сальвадорцы собрались утром 17 октября в центральном парке Кускатлан и выдвинулись к резиденции президента Каса Росада. Среди них были профсоюзные активисты, судьи, правозащитники, ветераны, феминистки, представители ЛГБТ-сообщества.

Среди основных претензий — недовольство пенсионной реформой и признание биткоина в качестве официальной валюты, несогласие с приватизацией воды частными компаниями, высокий уровень насилия над женщинами и нарушения прав человека.

Представительница феминисток Ивонна Аргета рассказала, что правительство скрывает случаи насилия над женщинами.

«Мы осуждаем диктатуру, исчезновения и убийства женщин. Мы выступаем против насилия, которому ежедневно подвергаются женщины и девочки, а правительство не хочет признать, что оно существует», — сказала она.

«Эта валюта нам не подходит. Мы хотим использовать только доллар, мы не хотим, чтобы нас обманули», — поделился другой участник шествия.

Протестующие публиковали сообщения с марша под хештегами #Eldomingomarchamos и #El17marchamos.

Митинг прошел мирно, о задержании и столкновениях с полицией не сообщается. Однако в социальных сетях распространили видео о том, как сальвадорские военные собирались в парке Либертад уже после марша.

Реакция президента

Президент Букеле на своей странице в Twitter активно комментировал митинг и критиковал его участников, а также обвинял оппозиционные СМИ в раздувании масштабов протеста.

«Марш провалился, и они это знают. Теперь им остается только опубликовать фотографии с крупным планом и попытаться удивить международное сообщество. Здесь им уже никто не верит», — написал он.

В другом сообщении Букеле посмеялся над тем, что протестующие не смогли заполнить площадь перед дворцом Каса Росада, не пометив при этом, во сколько сделан снимок.

Также он репостил сообщения о перекрытии дорог участниками митинга и других нарушениях общественного порядка.

Принятие биткоина

Закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства вступил в силу в Сальвадоре 7 сентября 2021 года. Центральноамериканское государство стало первым в мире, признавшим криптовалюту на официальном уровне. Решение вызвало волну критики со стороны граждан и международного сообщества. Однако это не единственная причина, которая привела к протестам.

В мае правительство Букеле сместило с должности двух членов Верховного суда в рамках реформы Законодательной ассамблеи. В ответ США и международные правозащитные организации раскритиковали решение президента. Многие граждане Сальвадора считают, что его действия направлены на подрыв демократических устоев, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.

Федеральное агентство новостей /

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протесты биткоин сальвадор букеле
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