В Сальвадоре прошел многотысячный митинг против президента Букеле

Сан-Сальвадор, 18 октября. В столице Сальвадора прошел многотысячный митинг против политики президента Найиба Букеле. На улицы Сан-Сальвадора вышли больше четырех тысяч человек.

Несогласные с политикой президента сальвадорцы собрались утром 17 октября в центральном парке Кускатлан и выдвинулись к резиденции президента Каса Росада. Среди них были профсоюзные активисты, судьи, правозащитники, ветераны, феминистки, представители ЛГБТ-сообщества.

Среди основных претензий — недовольство пенсионной реформой и признание биткоина в качестве официальной валюты, несогласие с приватизацией воды частными компаниями, высокий уровень насилия над женщинами и нарушения прав человека.

1er hilo de fotos extraídas de la tendencia #ElDomingoMarchamos.



Solo logré bajar como 500 porque ya Twitter se me enojó de estarle haciendo scrapping de data. XD



Igual tengo mis maneras, pero aquí les dejo las que ha extraído el script de Python



???? pic.twitter.com/QHimB1zxoV — mxgxw.γ ???? (@mxgxw_gamma) October 18, 2021

Представительница феминисток Ивонна Аргета рассказала, что правительство скрывает случаи насилия над женщинами.

«Мы осуждаем диктатуру, исчезновения и убийства женщин. Мы выступаем против насилия, которому ежедневно подвергаются женщины и девочки, а правительство не хочет признать, что оно существует», — сказала она. «Эта валюта нам не подходит. Мы хотим использовать только доллар, мы не хотим, чтобы нас обманули», — поделился другой участник шествия.

Протестующие публиковали сообщения с марша под хештегами #Eldomingomarchamos и #El17marchamos.

Hoy le cumplimos a la patria, tenemos al régimen asustado.#ElDomingoMarchamos ???????? pic.twitter.com/kNyUD0qppt — Sulen Ayala (@sulenayala) October 17, 2021

Massive protests are taking place in El Salvador against the abuse of power & dictatorship of @nayibbukele. Salvadorans are giving Bukele a big thumbs down on his use of taxpayer money to speculative on Bitcoin. Take a look. #ElDomingoMarchamospic.twitter.com/OYT4QcgPhs — Steve Hanke (@steve_hanke) October 17, 2021

Митинг прошел мирно, о задержании и столкновениях с полицией не сообщается. Однако в социальных сетях распространили видео о том, как сальвадорские военные собирались в парке Либертад уже после марша.

Un pelotón del Ejército se ha concentrado en el parque Libertad después de la marcha. pic.twitter.com/QvGGm7ev0Z — Revista Factum (@RevistaFactum) October 17, 2021

Реакция президента

Президент Букеле на своей странице в Twitter активно комментировал митинг и критиковал его участников, а также обвинял оппозиционные СМИ в раздувании масштабов протеста.

«Марш провалился, и они это знают. Теперь им остается только опубликовать фотографии с крупным планом и попытаться удивить международное сообщество. Здесь им уже никто не верит», — написал он.

Por más que le busquen ángulo...



Ojo, que este es un medio opositor al Gobierno.



La marcha es un fracaso y lo saben.



Ahora solo les quedará publicar fotos desde abajo, con tomas cerradas y tratar de sorprender a la comunidad internacional.



Aquí ya nadie les cree ???? https://t.co/yV6xs8I09m — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) October 17, 2021

В другом сообщении Букеле посмеялся над тем, что протестующие не смогли заполнить площадь перед дворцом Каса Росада, не пометив при этом, во сколько сделан снимок.

Les pedi UNA, SOLO UNA IMAGEN AÉREA DE LA PLAZA COMPLETA. De la hora que quieran. Solo una.



Pero AÉREA y de la plaza COMPLETA.



Aquí les dejo esta para ayudarles (aunque ni así llenan la plaza) ???????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/IL6fd5DHIg — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) October 17, 2021

Также он репостил сообщения о перекрытии дорог участниками митинга и других нарушениях общественного порядка.

Принятие биткоина

Закон о принятии биткоина в качестве официального денежного средства вступил в силу в Сальвадоре 7 сентября 2021 года. Центральноамериканское государство стало первым в мире, признавшим криптовалюту на официальном уровне. Решение вызвало волну критики со стороны граждан и международного сообщества. Однако это не единственная причина, которая привела к протестам.

В мае правительство Букеле сместило с должности двух членов Верховного суда в рамках реформы Законодательной ассамблеи. В ответ США и международные правозащитные организации раскритиковали решение президента. Многие граждане Сальвадора считают, что его действия направлены на подрыв демократических устоев, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.