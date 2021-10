В Сальвадоре прошел многотысячный митинг против президента Букеле

Сан-Сальвадор, 18 октября. В столице Сальвадора прошел многотысячный митинг против политики президента Найиба Букеле. На улицы Сан-Сальвадора вышли больше четырех тысяч человек.

Несогласные с политикой президента сальвадорцы собрались утром 17 октября в центральном парке Кускатлан и выдвинулись к резиденции президента Каса Росада. Среди них были профсоюзные активисты, судьи, правозащитники, ветераны, феминистки, представители ЛГБТ-сообщества.

Среди основных претензий — недовольство пенсионной реформой и признание биткоина в качестве официальной валюты, несогласие с приватизацией воды частными компаниями, высокий уровень насилия над женщинами и нарушения прав человека.

Представительница феминисток Ивонна Аргета рассказала, что правительство скрывает случаи насилия над женщинами.

Протестующие публиковали сообщения с марша под хештегами #Eldomingomarchamos и #El17marchamos.

Massive protests are taking place in El Salvador against the abuse of power & dictatorship of @nayibbukele. Salvadorans are giving Bukele a big thumbs down on his use of taxpayer money to speculative on Bitcoin. Take a look. #ElDomingoMarchamospic.twitter.com/OYT4QcgPhs