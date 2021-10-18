Ливия бьет тревогу: сирийские наемники угрожают стране и соседним государствам

Глава комиссии Африканского союза (АС) Мусса Факи заявил, что пребывание иностранных сил и наемников на территории Ливии представляет большую угрозу для страны и соседних государств.

Мировая общественность обеспокоена присутствием на территории североафриканского государства турецкого военного контингента и сирийских наемников, которых Анкара продолжает вербовать и перебрасывать на запад страны.

Ливийские инициативы

Власти североафриканской державы бьют тревогу из-за присутствия в государстве иностранных сил. Согласно женевскому соглашению, достигнутому осенью прошлого года по итогам переговоров представителей Востока и Запада Ливии, весь иностранный контингент должны вывести из страны, однако этого не произошло до сих пор.

Так, Совместный военный комитет «5+5» регулярно выступает за эвакуацию турецких сил. 13 октября состоялось очередное заседание структуры, на котором присутствовали посол США в Триполи Ричард Норланд и ряд официальных лиц некоторых стран, заинтересованных в ливийском урегулировании. Встреча проходила под эгидой МООНПЛ и в присутствии ее главы Яна Кубиша.

Стороны обсудили практические шаги по выводу иностранных сил и наемников из Ливии в соответствии с октябрьским соглашением. Ранее СВК по итогам женевских встреч объявил о подготовке схемы действий по «постепенной, одновременной и сбалансированной» эвакуации зарубежных военных и боевиков с территорий североафриканской страны.

«Схема создает позитивный импульс, который следует использовать для продвижения к стабильной и демократической стадии, в том числе путем проведения свободных, заслуживающих доверия и прозрачных национальных выборов 24 декабря, результаты которых будут приняты всеми», — заявил Ян Кубиш.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Официальные лица преимущественно также выступают за освобождение территории страны от иностранных вооруженных сил. Глава МИД переходного правительства Наджла Мангуш выражала надежду, что этого удастся добиться в ближайшее время.

«Надеюсь, скоро наемники с обеих сторон покинут страну», — заявила она в ходе пресс-конференции по итогам международных переговоров по Ливии в Берлине.

В начале октября Мангуш даже поспешила объявить о выводе иностранных боевиков с территории североафриканского государства. По ее словам, это событие ознаменовало собой первые шаги к реализации неустойчивой дорожной карты.

Однако уже на следующий день директор Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман опроверг информацию о выводе протурецких наемников из Ливии. В эфире телеканала «218» он заявил об отсутствии каких-либо сведений о прибытии боевиков на территорию Сирии.

Международное мнение

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Реджепа Тайипа Эрдогана вывести войска и лояльных Анкаре сирийских наемников с территории Ливии. Она подчеркнула, что без этого урегулирование кризиса в североафриканской стране невозможно.

С аналогичным мнением выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также поприветствовал план СВК «5+5» по постепенному, сбалансированному и последовательному выводу наемников и иностранных войск из Ливии.

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За эвакуацию иностранных сил из Ливии также неоднократно выступала Россия.

Турция игнорирует

Анкара предпочитает бездействовать в ответ на непрекращающиеся призывы покинуть Ливию. Более того, не так давно Турция активизировала воздушный мост для доставки военных грузов на территорию североафриканского государства.

Таким образом, республика не стремится хотя бы сократить объемы отправляемого оружия и наемников, а продолжает это делать, сохраняя прежние темпы в нарушение международных резолюций и эмбарго ООН.

Месяц назад оборонное ведомство Турции заявило о планах продолжить «сотрудничество» с Триполи. Анкара ссылается на меморандум о взаимопонимании, подписанный с расформированным Правительством национального согласия. В ведомстве убеждены, что их силы не являются иностранным контингентом. Анкара намерена отправить в Ливию новые партии сирийских наемников, о чем сообщили источники SOHR.