Российский ФБР узнал о жестоких издевательствах над Софией Боднарчук в тюрьме Франции

Москва, 18 октября. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) получили данные от адвокатов русскоговорящей девушки Софии Боднарчук, осужденной по сфабрикованному делу, о жестоких издевательствах над ней во французской тюрьме.

Сторона защиты поделилась с ФБР шокирующими подробностями того, что пришлось переживать Боднарчук во время отбывания наказания. По представленной информации, в 2018 году она находилась в тюрьме уже два года. За хорошее поведение девушке разрешалось работать в библиотеке. Однако на фоне ужасных условий содержания в исправительном учреждении Боднарчук страдала от мигреней, негативный эффект от которых усиливался от табачного дыма. Несмотря на соответствующий запрет на территории тюрьмы, заключенные, пользуясь халатностью надзирателей, организовали в библиотеке курилку. Русскоговорящая девушка, как законопослушный гражданин, много раз делала им замечание, после чего ей начали поступать от них угрозы. Боднарчук написала письмо директору учреждения, где подробно рассказала, что ее жизни и здоровью угрожает опасность, но все ее обращения были проигнорированы.

Несколько заключенных поймали Софию в той части библиотеки, где нет системы видеонаблюдения. По словам адвоката, Боднарчук не раз обращалась с просьбой установить там камеры. Девушку избивали на протяжении нескольких минут, повалили на землю и пинали ногами по голове. Заключенные сломали ей нос и вывихнули челюсть, согласно медицинским документам, она испытала контузию. По всей голове у Софии были ушибы диаметром в несколько сантиметров, а из носа шла кровь.

Сторона защиты подала в суд на нападавшую, которая, как сообщается, была хорошей подругой сокамерницы Софии. Та пыталась воспользоваться уязвимым положением Боднарчук и изнасиловать ее. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку, по утверждению прокурора, пострадавшая также «виновна» в произошедшем, несмотря на тот факт, что никаких травм нападавшая не получила.

На фоне избиения проблемы со здоровьем Боднарчук начали лишь увеличиваться. В связи с вывихом челюсти ее головные боли усилились. Сотрудники тюрьмы игнорировали просьбы о предоставлении медицинской помощи. После заявления адвоката девушки к главврачу исправительных учреждений региона с подробным описанием ситуации ее отвезли на рентген, на котором и выявили травму. Но никакой медицинской помощи так и не оказали. Администрация пенитенциарного заведения утверждала, что у них нет медперсонала, специализирующегося на челюстно-лицевой хирургии. Поэтому девушке предложили массажиста, который был у нее и до рентгена. Все доводы защиты о том, что Софии необходимо пройти комплексное обследование, были проигнорированы.

Фонд Борьбы с Репрессиями /

Но и на этом издевательства над Боднарчук не прекратились. По словам ее адвоката, преследование и травля девушки продолжаются до сих пор, что оказывает негативное влияние на ее психологическое состояние. Осужденная была вынуждена начать принимать антидепрессанты, чтобы хоть как-то выдержать тот ужас, который ей приходится переживать, пишет ФБР.

Уточняется, что к травле также причастны сотрудники французской тюрьмы. Они лишали Боднарчук права видеться с дочерью, постоянно придумывая все новые причины, по которым ей не привозят ребенка. Лишь спустя восемь месяцев после обращения во всевозможные инстанции законное право Софии было удовлетворено. Но представители правопорядка не сдержали слово в предоставлении свиданий с дочерью каждые два месяца, чем нарушили действующее законодательство страны.

В настоящее время дочь Боднарчук проживает с семьей ее мужа Кевина Рукселя, которая настраивает ребенка против матери, рассказывая ей все подробности уголовного дела. Из данных рапорта, поданного детским психологом, который иногда общается с маленькой девочкой, следует, что «семья Кевина делает из матери дьявола», пытаясь убедить дочь в том, что София совершила преступление. Однако суд Франции постановил, что у ребенка уже образовались «прочные связи» с родственниками отца, поэтому решение отдать ее в нейтральную семью не будет исполнено.

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями активно поддерживают связь с защитой Боднарчук, делая все возможное для пересмотра дела. Также они стараются добиться освобождения Софии, чтобы она наконец увиделась со своим несовершеннолетним ребенком.

Ранее Боднарчук рассказала главе ФБР Мире Тэраде, что она не имеет никакого отношения к сфабрикованному французами делу по «соучастию в убийстве». Девушка написала правозащитнице соответствующее письмо.