Жесткие санитарные ограничения из-за пандемии нового коронавируса были ведены в Аргентине 20 марта 2020. Они продолжались до конца сентября 2021. Окончание карантина, к которому аргентинцы успели привыкнуть, оказалось почти таким же неожиданным, как и его начало.

Многие связывают его с результатами прошедших 12 сентября первичных предварительных парламентских выборов (PASO), и необходимостью правящей коалиции набрать побольше голосов перед окончательными выборами, которые запланированы на 14 ноября.

Федеральное агентство новостей /

Так ли это, специальному корреспонденту международной редакции ФАН рассказала директор Национального управления гражданской авиации (ANAC) Аргентины Паола Тамбурелли. Она же объяснила, каким будет протокол, предусмотренный для въезда в страну после 1 ноября.

ФАН: Как отразился самый длинный в мире карантин на состоянии гражданской авиации Аргентины?

Паола Тамбурелли: Наша деятельность адаптировалась к кризисной ситуации в соответствии с решением правительства: с марта по октябрь 2020 осуществлялись только каботажные перелеты для тех, кто имел специальное разрешение передвигаться по стране, а международное авиасообщение ограничилось рейсами для репатриантов. В октябре возобновились тренировочные вылеты для пилотов. Только в самом конце года были разрешены пассажирские рейсы в рамках внутреннего туризма — и для туристов из пограничных стран.

— Как вы считаете, нынешнее снятие ограничений как-либо связано с грядущими выборами и политической ситуацией?

— Оно связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и тем фактом, что на настоящий момент вакцинированы более 50% аргентинцев. Политика — так же, как и мы, — обслуживает тему пандемии.

Федеральное агентство новостей /

— Президентским декретом от 26 июня количество пассажиров, которые могли прилететь в Аргентину, сократилось с 2000 до 600 человек в день. Сейчас это ограничение тоже снято?

— С 19 октября отменяются квоты на количество авипассажиров, которые могут въехать в страну. Но следует отметить, что оно было снято не «вдруг». В июне ситуация действительно была критической, правительство справедливо полагало, что если не принять экстренных мер, то ковидных коек в госпиталях может не хватить. Однако заболеваемость снизилась, а квота начала расти по мере того, как количество вакцинированных увеличивалось. Поэтому начиная с 1 октября в Аргентину пускают туристов из соседних стран, а квота выросла до 2300 человек в день.

— До ноября квотой могут воспользоваться только аргентинцы, иностранцы с ПМЖ и туристы из соседних стран?

— Совершенно верно. Сначала мы открылись для Чили, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии. Не последнюю роль в принятии этого решения сыграло то, что Чили и Уругвай являются флагманами региона по количеству вакцинированных.

А с 1 ноября въезд — вернее, влет! — в страну будет открыт для всех. Чтобы не сидеть 10 дней на обязательном карантине, туристы должны представить полную схему вакцинации. При этом вторая доза доза должна быть введена не позднее, чем за 14 дней до поездки.

Пресс-служба Сената Аргентины /

— ПЦР-тест будут требовать по-прежнему?

— Да, он должен быть сделан максимум за 72 часа до поездки. При въезде в страну, в свою очередь, обязателен тест на антитела.

— Каковы потери, связанные с сокращением перелетов в период пандемии?

— Они связаны в первую очередь с необходимостью восстановить оперативные протоколы и не допустить хаоса. Дело тут не столько в средствах (государство нас субсидировало все это время), сколько в ослаблении «организационного мускула». К 19 ноября в наши аэропорты снова хлынут пассажиры со всего света, и после длительного перерыва это будет аналогично «чрезвычайной ситуации».

Пресс-служба Сената Аргентины /

— Есть ли убытки от простоев на уровне инфраструктуры?

— Я не имею полномочий озвучивать эти данные. Могу сказать только одно: наши аэропорты тщательно поддерживались все это время в надлежащем состоянии (хотя это было тяжело) и сейчас полностью готовы к принятию пассажирского потока.

— Ожидаете ли вы поддержки от правительства?

— Нет, субсидий больше не будет. Предусмотрены, однако, некоторые налоговые послабления. Во время пандемии те работники отрасли, кто работал «в белую», продолжили получать от государства часть зарплаты.

Мы надеемся восстановиться в течение года. До пандемии в Аргентину летали 30 авиакомпаний; к середине этого года их стало 26. Однако теперь Alitalia разорилась и перестала существовать, а из тех, кто ушел, хочет вернуться авиакомпания Emirates, сейчас ведутся переговоры. К тому же мы получили запрос от четырех новых перевозчиков — в их числе колумбийская авиакомпания Viva и швейцарская Edelweiss.