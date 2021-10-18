Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 18:38
18:36
Экономика
Минфин РФ планирует удерживать госдолг на уровне 20% ВВП
18:32
Общество
Депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов поддержал введение в России ПДД для электросамокатов
18:31
Спорт
Номинант на «Золотой мяч» де Брейне назвал своего фаворита в борьбе за награду
18:29
Экономика
Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья
18:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам
18:25
Общество
Извинения не спасли от депортации мигранта, швырнувшего фруктом в старика в Самаре
18:24
Общество
Ушел из жизни разработчик отечественных систем ПВО-ПРО Владимир Светлов
18:24
Общество
Юбилейная карта «Подорожник» появилась в кассах метро Петербурга
18:22
Общество
«Дюна» выйдет на HBO Max раньше запланированной даты
18:22
Общество
Правительство России одобрило идею о штрафах за неправильное содержание питомцев
Все новости

Вологжанин Денис Окунев отправился в кругосветное путешествие автостопом
Общество
Вологжанин Денис Окунев отправился в кругосветное путешествие автостопом
pixabay.com

Москва, 18 октября. Уроженец деревни Мегрино Вологодской области 25-летний Денис Окунев уволился с работы, чтобы совершить кругосветное путешествие. Парень передвигается по городам автостопом.

Окунев закончил девять классов школы и поступил в Кадуйский энергетический колледж. После армии он переехал в Санкт-Петербург и начал работать. Однажды Денис нашел в Сети блог российского путешественника и вдохновился идеей. Парень решил выйти из зоны комфорта, уволился с работы и отправился в кругосветное путешествие.

Окунев передвигается автостопом. Так он решил проехать по России. За пределами родной страны для передвижения парень намерен использовать самолет или корабль. К настоящему времени он преодолел уже 7000 километров. Путешественник побывал в Череповце, Ярославле, Москве, Тамбове, Челябинске, Уфе, Иркутске и других российских городах.

Денис рассказал в беседе с газетой «Искра», что отправился в поездку без знания языка, почти без денег и связей по стране. Однако он подчеркнул, что люди, которые встречаются ему на пути, добрые и открытые. Они всегда протягивали ему руку помощи, если это было необходимо. На поездку Окунев планирует потратить примерно год и вернуться домой со стороны Европы.

Аналитики сервиса OneTwoTrip ранее назвали лучшие направления для путешествий с детьми на осенних каникулах. Первые позиции рейтинга заняли Алтай, Карелия и Мурманск.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вологжанин Денис Окунев отправился в кругосветное путешествие автостопом
мир путешествие кругосветка
Комментировать