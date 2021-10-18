Вологжанин Денис Окунев отправился в кругосветное путешествие автостопом

Москва, 18 октября. Уроженец деревни Мегрино Вологодской области 25-летний Денис Окунев уволился с работы, чтобы совершить кругосветное путешествие. Парень передвигается по городам автостопом.

Окунев закончил девять классов школы и поступил в Кадуйский энергетический колледж. После армии он переехал в Санкт-Петербург и начал работать. Однажды Денис нашел в Сети блог российского путешественника и вдохновился идеей. Парень решил выйти из зоны комфорта, уволился с работы и отправился в кругосветное путешествие.

Окунев передвигается автостопом. Так он решил проехать по России. За пределами родной страны для передвижения парень намерен использовать самолет или корабль. К настоящему времени он преодолел уже 7000 километров. Путешественник побывал в Череповце, Ярославле, Москве, Тамбове, Челябинске, Уфе, Иркутске и других российских городах.

Денис рассказал в беседе с газетой «Искра», что отправился в поездку без знания языка, почти без денег и связей по стране. Однако он подчеркнул, что люди, которые встречаются ему на пути, добрые и открытые. Они всегда протягивали ему руку помощи, если это было необходимо. На поездку Окунев планирует потратить примерно год и вернуться домой со стороны Европы.

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