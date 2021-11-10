Экономисты пояснили, почему Америка беспокоится о высоких ценах на нефть

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о ценах на нефть и золото, а также о курсе рубля по итогам торгов на мировых биржах. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Нефть продолжает чувствовать себя довольно уверенно на мировом рынке: вчерашняя торговая сессия завершилась для цен на нее повышением. С отметки 83,3 доллара за баррель им удалось подняться до уровня 85 долларов, зафиксировавшись в этом районе в ходе уже сегодняшних утренних торгов.

«Спрос на нефть остается достаточно высоким, ведь все-таки восстанавливаются экономики и постепенно снимаются коронавирусные ограничения в мире. С этой недели США открыли границы для иностранных туристов, соответственно, спрос на авиатопливо теперь начнет увеличиваться, поскольку увеличится число авиаперелетов, — рассказывают экономисты. — Также вчера мы получили данные от Американского института нефти по запасам: они неожиданно снизились на 2,48 миллиона баррелей. Соответственно, снизились на 550 тысяч и запасы бензина, что тоже стало позитивным фактором».

На фоне роста спроса теперь ожидается, что и цены на нефть продолжат свой дальнейший рост, о чем говорят в аналитических и инвестиционных компаниях. Так, глава крупного независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди заявил, что спрос на черное золото уже вернулся к допандемийному уровню, а в I квартале следующего года его показатели превысят значения, которые мы наблюдали в 2019 году. Соответственно, мир вполне может ожидать, что через несколько месяцев нефть достигнет отметки в 100 долларов за баррель.

«Беспокойство касательно высоких цен на нефть и, в частности, на бензин сейчас наблюдается у президента США Джо Байдена. На рынке рассматриваются варианты, как Америка может стабилизировать ситуацию хотя бы на внутреннем рынке, потому что она уже неоднократно призывала страны ОПЕК увеличить добычу, но эта просьба была проигнорирована. Одна из мер — это, собственно, продажа нефти из стратегических запасов, — отмечают эксперты. — Однако Управление энергетической информации США выдало свой прогноз по стоимости нефти на следующий год, где сказано, что цены на нефть марки Brent ожидаемо упадут до отметки 72 доллара за баррель, а уже в начале года на рынке начнет образовываться профицит. Поэтому пока на основе данного прогноза ожидается, что США, возможно, не будут дополнительно продавать нефть из своих запасов в ожидании того, что ситуация в ближайшее время начнет стабилизироваться».

Пока что нефть сохраняет свой диапазон от 80 до 86 долларов за баррель.

Золото

Федеральное агентство новостей /

Для золота вчерашний день завершился умеренным ростом: с отметки 1820 долларов за унцию цены поднялись до уровня 1830 долларов, приблизившись к почти максимальной отметке за последние несколько месяцев.

«Вчера вышли данные по индексу цен производителей — производственная инфляция в США составила 8,6% в годовом выражении, что оказалось чуть ниже ожиданий. Тем не менее значение это достаточно высокое, и, конечно, уровень инфляции сейчас — это одна из основных историй, за которой следят чиновники из ФРС, признавая тот факт, что значения по инфляции достаточно долго держатся на высоком уровне и это вызывает определенные беспокойства», — говорят финансисты.

Пока что доллар в целом стабилен и торгуется по индексу DXY в районе отметки 94 пункта. Однако при этом немного снизились доходности по десятилетним государственным американским облигациям, опустившись до уровня 1,45%, что поддержало золото. Пока этот ценный актив сохраняет свой ценовой диапазон от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию, торгуясь возле верхней границы.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта также чувствует себя весьма уверенно: в ходе вчерашней сессии доллар относительно нее снизился с отметки 71,30 рубля за доллар до уровня 70,60 рубля.

«Поддержку рублю сейчас прежде всего оказывает довольно стабильная и позитивная ситуация на рынке нефти, где цены на топливо продолжают свой рост. Плюс сейчас наблюдается некая стабилизация на долговом рынке — индекс JPI смог подрасти к отметке 137 пунктов, поднявшись со своего минимального уровня за последние два года, что предрекает приток инвесторов на наш долговой рынок», — отмечают аналитики.

Также позитивные ожидания у участников рынка касательно потенциальной встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, которая может состояться до конца этого года. Этот диалог в перспективе снизит геополитический риск напряженности и может позитивно повлиять на российскую экономику и ожидания от нее.

«Однако, с другой стороны, рост рубля сдерживается тем фактом, что со вчерашнего дня Минфин увеличил объем покупки валюты в рамках бюджетного правила: теперь он направляет на это почти 26 миллиардов рублей в день, когда как ранее было чуть больше 15 миллиардов, — делятся экономисты. — Еще один тревожный негативный момент идет с границ Белоруссии и Польши, где сейчас отмечается миграционный кризис. Уже начали звучать обвинения в адрес России, будто бы наша страна фактически создала эту социальную провокацию. Это может привести к тому, что данные обвинения начнут усиливаться, что может вновь поднять санкционную тематику, а это негативно отразится на рубле».

Но пока что российская валюта находится во вполне спокойном состоянии: актуальным стоимостным диапазоном для нее продолжает оставаться интервал 69,5–72,5 рубля за доллар.