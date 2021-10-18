Британская полиция изучает связи убитого депутата Эймса с Катаром

Лондон, 18 октября. Британская полиция расследует связи убитого депутата от Ли-он-Си сэра Дэвида Эймса с Катаром. Мужчина возглавлял общепартийную парламентскую группу по эмирату и в последний раз посещал его 9-10 октября — незадолго до своей гибели. В рамках визита он встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе поездки парламентарий обсуждал инвестиции Дохи в британский Эссекс, вопросы двустороннего сотрудничества и культурного обмена. Источники в службах безопасности изучают вероятные мотивы убийства Эймса, включая его связи с государством Персидского залива.

«Это было последним, о чем писал в Эймс в Twitter. Полиция изучает эту версию», — сообщает источник в правоохранительных органах королевства.

As Chairman of @QatarAPPG, I was very pleased to meet the Emir during our recent delegation to Doha. ???????? pic.twitter.com/HMO2AuWIw2 — Sir David Amess MP (@amessd_southend) October 14, 2021

Мужчина был зарезан 15 октября в городской церкви Ли-он-Си во время встречи с избирателями. Преступление совершил 25-летний выходец из Сомали Али Харби Али, который после содеянного не скрывался и добровольно сдался полиции. Правоохранители классифицируют это убийство как теракт, вероятно, мотивированный экстремистскими религиозными идеями. Предполагается, что Али мог проникнуться радикальным исламом в период самоизоляции.

Sir David Amess murder: First picture of Londoner Al Harbi Ali, 25, suspected of murdering MPhttps://t.co/fzQsCUpIsA — London patriot (@EDLLONDON) October 18, 2021

Сам Катар, в свою очередь, на официальном уровне осудил состоявшееся убийство и выразил соболезнования семье Эймса и всем британцам.

«Мы с большой признательностью вспоминаем его усилия по развитию исторических отношений между нашими двумя народами. Наши искренние соболезнования его семье, друзьям и британскому народу», — сообщил эмир Аль Тани.

We are deeply saddened by the tragic loss of Sir David Amess MP and chairman of @QatarAPPG. We remember with great appreciation his efforts to advance the historic relations between our two nations. Our sincerest condolences to his family, friends and the British people. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 15, 2021

Катарский МИД, в свою очередь, заявил, что Эймс, как председатель всепартийной парламентской группы Катара, приложил «похвальные и искренние усилия по укреплению отношений между двумя дружественными странами, что высоко оценивается руководством, правительством и народом» эмирата.

Мотивацию Али попытался обосновать другой радикальный исламист — Анджем Чудари. Это типичный «проповедник ненависти», который провел пять лет в тюрьме за агитацию в пользу присоединения к террористическому «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ), также отметившись в одобрении терактов 11 сентября, призывах к казни Папы Римского «за оскорбление ислама» и введению законов шариата по всей Великобритании, а также в организации незаконных демонстраций.

Preacher Anjem Choudary sparks fury by suggesting Sir David Amess may have been killed for being 'pro-Israel'. https://t.co/Jp2CVRiy6P — James ???????? ???????? (@James_Thorburn) October 18, 2021

По его мнению, Эймс мог быть убит за произраильскую позицию и принадлежность к правящей Консервативной партии, при которой Великобритания приняла участие в ряде войн против мусульман.

«Многие мусульмане верят, что это террористическое государство (Израиль — прим. ред.), и кто станет другом Израиля после того, как он устроил бойню против мусульман на Западном Берегу и в секторе Газа, продолжая заниматься присвоением собственности?», — сказал этот человек.

UK Islamist Preacher Anjem Choudary Implies MP David Amess Was Assassinated Because He Was ‘Pro-Israel’ https://t.co/VfbmKuboaT — ITCT (@ITCTofficial) October 18, 2021

При этом Чудари поспешил подчеркнуть, что он не оправдывает совершенное убийство, добавив, что «никто в здравом и рациональном уме не поддержал бы такое государство», как Израиль.

Эймс, впрочем, за свои 69 лет не был замечен в активном выражении произраильских настроений, хотя являлся секретарем общества «Консервативных друзей Израиля» с 1998 года и поддерживал еврейскую общину в Великобритании.

Here in Israel, we share the grief of Brits at the horrific loss of David Amess MP who was stabbed at his constituency office. Among many achievements, Amess was former Hon. Secretary of Conservative Friends of Israel and a friend of the Jewish community. https://t.co/fKaDX438jq pic.twitter.com/cDKVesOpTx — Michael Dickson (@michaeldickson) October 15, 2021

Имамы и мусульмане близлежащего города Саутенд-он-Си отмечают, что убитый всегда был к ним дружелюбен, как и к исламским странам в целом.

Слова Чудари вызвали общественную критику. Так, эксперт по экстремизму, профессор Энтони Глис заявил, что комментарий радикала состоит из сплошных оскорблений убитого и его памяти.

«Это не только возмутительно и отвратительно. Мотив нападения — это дело полиции, а не мистера Чудари. Как и все радикалисты с промытыми мозгами, он сделает все возможное, чтобы продолжать вставлять свои ядовитые комментарии. Это попытка радикализировать других», — сказал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.