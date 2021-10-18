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Британская полиция изучает связи убитого депутата Эймса с Катаром
Весь мир
Британская полиция изучает связи убитого депутата Эймса с Катаром
Global Look Press  /  Andrew Parsons/No 10 Downing Str

Лондон, 18 октября. Британская полиция расследует связи убитого депутата от Ли-он-Си сэра Дэвида Эймса с Катаром. Мужчина возглавлял общепартийную парламентскую группу по эмирату и в последний раз посещал его 9-10 октября — незадолго до своей гибели. В рамках визита он встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе поездки парламентарий обсуждал инвестиции Дохи в британский Эссекс, вопросы двустороннего сотрудничества и культурного обмена. Источники в службах безопасности изучают вероятные мотивы убийства Эймса, включая его связи с государством Персидского залива.

«Это было последним, о чем писал в Эймс в Twitter. Полиция изучает эту версию», — сообщает источник в правоохранительных органах королевства.

Мужчина был зарезан 15 октября в городской церкви Ли-он-Си во время встречи с избирателями. Преступление совершил 25-летний выходец из Сомали Али Харби Али, который после содеянного не скрывался и добровольно сдался полиции. Правоохранители классифицируют это убийство как теракт, вероятно, мотивированный экстремистскими религиозными идеями. Предполагается, что Али мог проникнуться радикальным исламом в период самоизоляции.

Сам Катар, в свою очередь, на официальном уровне осудил состоявшееся убийство и выразил соболезнования семье Эймса и всем британцам.

«Мы с большой признательностью вспоминаем его усилия по развитию исторических отношений между нашими двумя народами. Наши искренние соболезнования его семье, друзьям и британскому народу», — сообщил эмир Аль Тани.

Катарский МИД, в свою очередь, заявил, что Эймс, как председатель всепартийной парламентской группы Катара, приложил «похвальные и искренние усилия по укреплению отношений между двумя дружественными странами, что высоко оценивается руководством, правительством и народом» эмирата.

Мотивацию Али попытался обосновать другой радикальный исламист — Анджем Чудари. Это типичный «проповедник ненависти», который провел пять лет в тюрьме за агитацию в пользу присоединения к террористическому «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ), также отметившись в одобрении терактов 11 сентября, призывах к казни Папы Римского «за оскорбление ислама» и введению законов шариата по всей Великобритании, а также в организации незаконных демонстраций.

По его мнению, Эймс мог быть убит за произраильскую позицию и принадлежность к правящей Консервативной партии, при которой Великобритания приняла участие в ряде войн против мусульман.

«Многие мусульмане верят, что это террористическое государство (Израиль — прим. ред.), и кто станет другом Израиля после того, как он устроил бойню против мусульман на Западном Берегу и в секторе Газа, продолжая заниматься присвоением собственности?», — сказал этот человек.

При этом Чудари поспешил подчеркнуть, что он не оправдывает совершенное убийство, добавив, что «никто в здравом и рациональном уме не поддержал бы такое государство», как Израиль.

Эймс, впрочем, за свои 69 лет не был замечен в активном выражении произраильских настроений, хотя являлся секретарем общества «Консервативных друзей Израиля» с 1998 года и поддерживал еврейскую общину в Великобритании.

Имамы и мусульмане близлежащего города Саутенд-он-Си отмечают, что убитый всегда был к ним дружелюбен, как и к исламским странам в целом.

Слова Чудари вызвали общественную критику. Так, эксперт по экстремизму, профессор Энтони Глис заявил, что комментарий радикала состоит из сплошных оскорблений убитого и его памяти.

«Это не только возмутительно и отвратительно. Мотив нападения — это дело полиции, а не мистера Чудари. Как и все радикалисты с промытыми мозгами, он сделает все возможное, чтобы продолжать вставлять свои ядовитые комментарии. Это попытка радикализировать других», — сказал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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великобритания убийство катар
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