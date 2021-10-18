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Путин поручил принять поправки для льготного режима ведения бизнеса на Курилах
Экономика
Путин поручил принять поправки для льготного режима ведения бизнеса на Курилах
wikipedia.org  /  Victor Morozov / CC BY-SA 2.5

Москва, 18 октября. Правительство РФ совместно с властями Сахалинской области должно до 1 августа 2022 года принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Особые условия для бизнеса включают непризнание компаний налогоплательщиками налога на прибыль организаций, отмену земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций и сниженные тарифы страховых взносов. Для резидентов также будет действовать режим свободной таможенной зоны.

Исключениями станут организации, оказывающие посреднические услуги и осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов. Льготы также не получат компании, работающие в сфере производства и переработки подакцизных товаров, добычи углеводородного сырья и вылова ценных биологических ресурсов.

Владимир Путин ранее поручил Росатому проработать меры по организации регулярных транзитных перевозок по Севморпути с 2022 года. Госкорпорация должна будет доложить президенту о принятых решениях до 1 декабря этого года.

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