Актриса Зоя Бербер набрала вес после родов

Поклонники теленовеллы на протяжении шести лет следят за развитием событий в сериале. Во главе угла — круговорот в семейных делах Николая Наумова и Леры Обориной. Бербер за это время стала настоящей звездой. Ее узнают на улицах, за ней следят в социальных сетях и даже создают фанатские странички.

Подписчики с вниманием наблюдали и за актрисой, когда она стала мамой. После родов девушка стремительно начала сбрасывать вес, но спустя какое-то время она снова его набрала. По словам Зои, она вовсе не расстраивается из-за этого. Ей не нравилась сильная худоба.

«Я кормила грудью, поэтому и похудела. Перестала кормить — пополнела обратно. Это произошло, потому что вместе с молоком мамы уходят жиры и углеводы. Конечно, у некоторых полнота может являться следствием гормонального сбоя, но в большинстве случаев женщина сбрасывает лишний вес с кормлением», — вспоминает актриса.

Сама Зоя сообщила, что ее похудение связано еще и с тем, что она должна была сидеть на строгой диете по рекомендации врачей. Так было нужно для того, чтобы у маленькой дочери не появилось аллергических реакций. Зоя соблюдала определенные правила в меню, что и привело к потере веса.

«Честно говоря, мне даже не нравилось, как я выгляжу. За время беременности я набрала 25 килограммов, а когда дочке было три месяца, уже носила размер одежды меньше своего привычного. Сейчас я немного набрала, стала чуть пышкой, но меня все устраивает», — призналась Бербер в одном из интервью.

Для подготовки к съемкам нового сезона телесериала после родов у Зои Бербер было всего три месяца. Артистка стала мамой в июне 2015 года, а осенью она уже работала в сериале.

Ранее актриса Зоя Бербер обескуражила поклонников заявлением о разводе.