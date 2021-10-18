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«Хэллоуин убивает» обошел «Не время убивать» в гибридном прокате в США

  /   Обновлено: 18 октября 2021 17:08
Общество
«Хэллоуин убивает» обошел «Не время убивать» в гибридном прокате в США
Кадр из фильма «Хэллоуин убивает»

Лос-Анджелес, 18 октября. Слэшер «Хэллоуин убивает» лидировал в домашнем прокате по результатам первого уикенда. Кассовые сборы продолжения хоррор-франшизы превысили показатели финального фильма бондианы.

Очередная часть слэшера «Хэллоуин» стартовала в американском прокате 15 октября. Фильм получил гибридный прокат и за первый уикенд заработал 55,9 млн долларов, при этом, 50,3 млн — результат домашнего релиза.

Картина не только оказалась неожиданно успешной, но и обошла высокобюджетный блокбастер «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом — фильм стартовал в прокате 28 сентября и заработал всего 24,3 млн долларов за прошедший уикенд. Об этом сообщает Bloomberg.

Успех слэшера позволил фильму не только превзойти ожидания западных аналитиков (55,9 млн против предрекаемых 47,5 млн), но и показать лучший результат среди картин с рейтингом R. На втором месте оказался блокбастер «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна.

Кассовое лидерство продолжения франшизы Уэса Крейвена оказалось неожиданным, ведь «Не время умирать» успешно удерживал лидерство в прокате первый уикенд. Фильм оказался на первом месте на всех кинорынках.

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кино не время умирать Хэллоуин убивает
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