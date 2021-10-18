Генеральный директор российской компании «КС Инжиниринг» Олег Никитин был заключен в американскую тюрьму по обвинению в посредничестве при продаже оборудования, запрещенного американскими санкционными законами. Свой срок бизнесмен отсидел, но на свободу выпускать российского гражданина власти США не хотят. Супруга предпринимателя Наталья Никитина рассказала ФАН, где и в каком состоянии находится ее муж.

— Американский суд приговорил Олега к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Но этот срок Олег уже отсидел. Ваш муж должен со дня на день вернуться домой?

— Суд состоялся 22 сентября — уже прошел почти месяц. По приговору суда его должны были депортировать. Консульство уведомило меня, что Олег будет находиться в депортационной тюрьме примерно до недели, так как у нас подписан ордер на освобождение федеральным судьей и все документы у Олега были в наличии. В депортационной тюрьме он пробыл девять дней. Из этой тюрьмы его отправили в другую тюрьму — вместо того чтобы отправить домой.

Два года он отсидел в СИЗО. Спустя два года после суда его перевели на девять дней в депортационную тюрьму. Мы были убеждены, что это шаг к дому. В этом же меня убеждало консульство. Они говорили, что ждут только, когда американцы купят билеты и отправят [россиянина] на родину. Но на самом деле — никаких билетов.

— Где сейчас находится ваш муж?

— Сейчас он находится в штате Джорджия — в Атланте. Это уже не депортационная тюрьма, а СИЗО строгого режима. Он находится в одиночной камере очень небольшого размера.

— Вы поддерживаете связь с мужем? Как вы узнали о его местонахождении?

— Американцы не сообщали в российское консульство о месте его нахождения при перемещении в другую тюрьму. Ему не дают никуда звонить. Он уговорил офицера сделать звонок адвокату, но в воскресенье у адвокатов выходной — они не берут трубки. Этот звонок он переадресовал мне, рассказал ситуацию. Он ничего не может понять, сказал, чтобы я позвонила в консульство, адвокатам. Это уже четвертая тюрьма с начала его нахождения в Америке.

— Вы всегда знали о передвижениях супруга, пока он был под арестом?

— Когда его арестовали, никто не мог сказать, где он. Тогда мы искали его семь дней и нашли только с помощью частного детектива. В этот раз американцы поступили точно так же: не передали информацию в консульство, не предоставили переводчика, адвоката. А во время допроса — уж не знаю, какой там был допрос, — очки Олега были сломаны, а запасные ему не дали.

— В каких условиях содержат Олега?

— Условия содержания крайне тяжелые: каменная полка, где постелен резиновый матрас, здесь же туалет и раковина. Кормят один-два раза в день — хлеб и колбаса. Там очень плохо с водой — на день дают полулитровую бутылку воды из крана. Вода очень плохого качества, сильно хлорированная.

Была одна единственная прогулка. Мало того — он круглые сутки находится в кандалах. Он говорит, что руки все в крови — металл очень режет кожу. Все в крови, из-за того что в руки врезается металл. По камере особо не походишь. Хотел выпрямиться хотя бы просто и попросил прогулку на улицу, чтобы подышать немножко. Сложно представить, но это клетка, как для животного. Двор разделен на клетки, в которой по одному заключенному. В клетке можно только сидеть или сделать несколько шагов в полусогнутом состоянии. Он привык в этом холоде и голоде, но воду не дают, а пить из крана невозможно.

— Консульство вам оказывает помощь?

— Консульство дважды подавало протест в Госдеп США. Мы подключили и снова оплатили адвокатов, чтобы разобраться в ситуации нарушения прав российского гражданина, который уже не является заключенным. По факту он является отбывшим наказание. Я не представляю, что дальше. Консульство в шоке. Наш консул Надежда Шумова произнесла фразу: «Я обескуражена». Она находится в Вашингтоне, очень отзывчивая, делает очень многое.

— Есть ли реакция от американских властей?

— К сожалению, американцы не реагируют на наши протесты и запросы. Они живут в каком-то своем мире, по своим собственным законам, не руководствуясь ни нормами международного права, ни тем более даже логикой. То, что происходит, — это полный абсурд. Адвокат не может даже найти Олега в системе эмиграционного трафика.

— Как вы думаете, почему ваша семья столкнулась с такой проблемой?

— Мы обратились к американскому адвокату, который до этого вел дело Олега. После суда он уже вышел из дела, потому что закончился срок контракта. Он объяснил всю ситуацию тем, что Олег — просто гражданин России.

— Какими будут ваши дальнейшие шаги по вызволению мужа из «американского плена»?

— Сейчас будет заключен [контракт] с адвокатом на ведение дел о депортации. Сообщу в наше консульство, потому что там до сих пор не знают, где Олег. Я не знаю, что делать в таких случаях — меня эта ситуация обескураживает. Что делать, когда человека освободили, а выпустить из страны его по каким-то причинам не могут?

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