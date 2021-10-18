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Задержаны медработники, которые подделывали сертификаты о вакцинации в Подмосковье

Происшествия
Задержаны медработники, которые подделывали сертификаты о вакцинации в Подмосковье
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 18 октября. В Московской области выявлена преступная группировка, которая вносила фиктивные данные о вакцинации от коронавируса на портал «Госуслуги».

В группу входили два медицинских работника одной из подмосковных больниц. Они вносили ложную информацию о вакцинации граждан в системы государственного учета. Далее шесть посредников через интернет искали тех, кто хочет получить сертификат о вакцинации без укола от коронавирусной инфекции, сообщает издание «Вести Подмосковья». Установлено, что услугами злоумышленников воспользовались не менее тысячи человек.

По выявленным фактам уже возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290, части 4 статьи 274.1 и части 1 статьи 327 УК РФ (подделка или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Участники преступной группировки задержаны. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают круг лиц, получивших поддельные сертификаты о вакцинации.

Ранее ФАН сообщал о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения в Башкирии. Она начала действовать в республике с 13 октября.

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уголовное дело госуслуги фальсификация коронавирус сертификат о вакцинации
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