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Церемония открытия масштабных военных учений стран-членов ОДКБ прошла в Таджикистане
Армия
Церемония открытия масштабных военных учений стран-членов ОДКБ прошла в Таджикистане
mil.ru

Душанбе, 18 октября. Вооруженные силы стран-членов ОДКБ приступили к проведению масштабных военных учений на юге Таджикистана.

Группировка Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработает задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного военного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию Таджикистана международных террористов, передает RT.

«Состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021», — сказано в сообщении.

Отмечается, что основные задачи маневров заключается в совершенствовании системы управления войсками ОДКБ, повышении слаженности подразделений и их оперативной совместимости. В учениях примут участие мобильные соединения и воинские части постоянной готовности, оснащенные современными видами вооружений и техники.

Ранее сообщалось, что совместные учения ВМФ России в ВМС Китая «Морское взаимодействие-2021» завершились в Японском море. Корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне и выполнили стрельбы по макетам плавающих мин.

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