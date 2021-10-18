Росатом доложит Путину об организации транзитных перевозок по Севморпути до 1 декабря

Москва, 18 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил госкорпорации «Росатом» проработать меры по организации регулярных транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути с 2022 года.

Росатом должен доложить президенту о принятых решениях до 1 декабря текущего года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Помимо этого, глава государства поручил предусмотреть дополнительное финансирования госпрограммы развития Дальневосточного федерального округа. В то же время правительство совместно с властями Сахалинской области должно будет принять поправки, касающиеся льготного режима для бизнеса в регионе.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что Севморпуть может стать одной из главных транспортных артерий России уже через десять лет. Редакция ФАН рассказала, почему этот маршрут важен для развития экономики страны и на какие уступки власти готовы пойти для обеспечения быстрого развития этого транспортного коридора.