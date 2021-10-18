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Трое мужчин-сценаристов выдавали себя за испанскую писательницу Кармен Мола
Общество
Трое мужчин-сценаристов выдавали себя за испанскую писательницу Кармен Мола
TACC  /  Zuma\TASS

Мадрид, 18 октября. Писательница Кармен Мола стала лауреатом премии «Планета». Сценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро пришли забрать награду и признались, что скрывались под именем выдуманного автора триллеров.

Торжественная церемония литературной премии «Планета» прошла при участии короля и королевы Испании. В этом году академия выделила роман «Чудовище» Кармен Мола. Неожиданно на церемонии появились трое телевизионных сценаристов Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро — именно они долгое время выдавали себя за писательницу и даже давали интервью от ее имени. Об этом сообщает Guardian.

По их словам, сценаристы написали успешный роман, который рассказывает о серийном убийце, начавшем охоту на своих жертв посреди города, страдающего от эпидемии холеры. По словам Мерсеро, писатели чувствовали, что их могут разоблачить, поэтому они предпочли сами раскрыть правду, передает телеканал «360».

Писатели не только давали интервью под псевдонимом Кармен Мола, но и создали ей образ матери и преподавательницы. Кроме того, ее произведение вошло список «феминистского чтения» в 2020 году, где составило компанию произведениям Маргарет Этвуд.

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литература премия кармен мола
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