США стремятся стать мировым центром принятия решений, с чем мировому сообществу необходимо бороться. Так депутат Евгений Федоров прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о вмешательстве Запада во внутренние дела Судана.

По словам российского министра иностранных дел, внешние игроки навязывают восточноафриканской стране демократию в собственном понимании.

«Навязывались шоковые реформы для того, чтобы по западным лекалам наладить экономическую жизнь, но, к сожалению, реакция на это была обратно ожидавшейся: резко ухудшилось социально-экономическое положение населения, безработица, коррупция расцвели пышным цветом», — заявил он.

В настоящее время, по словам Лаврова, традиционная структура суданского общества находится под серьезным напряжением ввиду действий Запада во главе с США.

«Вмешательства в дела любой страны приводят всегда к плачевным результатам. На африканском континенте примеров таких множество», — добавил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия выступает за прекращение любого вмешательства во внутренние дела Судана.

«И рассчитываем, что все те, кто сейчас пытаются этому принципу противостоять, осознают свою ответственность за то, чтобы не допустить еще одного очага конфликта, очага дестабилизации на многострадальном африканском континенте», — подытожил он.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, США навязывают всем странам модель однополярного мира. Вашингтон рассчитывает стать центром власти и принятия решений для других держав. Этот механизм задействуют и в отношении стран Африки, отметил парламентарий.

«Я полностью согласен со словами Лаврова», — добавил он.

По словам Федорова, намерениям США следует противостоять. Граждане Судана должны самостоятельно определять свою судьбу.