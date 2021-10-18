Актриса Спиркина заявила, что «все знали» о романе Табакова и Прокловой

Москва, 18 октября. Актриса и телеведущая Ольга Спиркина прокомментировала слухи о романе мэтра кинематографии Олега Табакова с еще несовершеннолетней актрисой Еленой Прокловой. Артистка осудила коллегу за неуместный пиар.

Весной звезда фильма «Мимино» Елена Проклова сделала скандальное заявление в эфире шоу «Секрет на миллион». Артистка призналась, что в 15-летнем возрасте ее домогался именитый актер, имени которого она раскрывать не стала. В Сети предположили, что приставать к несовершеннолетней актрисе мог Олег Табаков.

Спиркина много лет назад училась у мэтра, однако во время громкого скандала не проронила ни слова. Спустя время она решила высказаться и осудить 68-летнюю Проклову. По ее словам, артистка решилась высказаться о романе, о котором все и так знали, для привлечения внимания к своей персоне.

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все все знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала», — поделилась Спиркина в интервью изданию «Собеседник».

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Она отметила, что поддержала бы Проклову, если бы та решила рассказать о домогательствах в суде. Ее слова не могут быть местью, поскольку Табаков уже давно умер. Спиркина подчеркнула, что несмотря на разное отношение к преподавателю, она за многое ему благодарна. Актриса призналась, что, вспоминая о нем, у нее наворачиваются слезы.

Ранее Елена Проклова откровенно рассказала, для чего ей нужно было озвучить историю о домогательствах. По словам артистки, в первую очередь признание важно для всех тех, кто оказывался в подобной ситуации, поскольку это может им помочь.