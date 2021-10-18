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Кабмин и «Газпром» изучат перспективы производства авиакеросина на Сахалине
Экономика
Кабмин и «Газпром» изучат перспективы производства авиакеросина на Сахалине
pixabay.com  /  nastogadka

Москва, 18 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с «Газпромом» и региональными властями рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине. Об этом следует из списка поручений главы государства, размещенного на сайте Кремля.

Ответственными назначены глава Кабинета министров Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Соответствующий доклад нужно подготовить до 1 ноября 2021 года.

Перечень поручений сформирован по результатам совещания о социально-экономическом развития Дальневосточного федерального округа, состоявшегося 2 сентября.

Оптовая стоимость топлива для реактивных двигателей по европейскому индексу на прошлой неделе рекордно выросла. Это подтверждают данные торговой платформы Санкт-Петербурга.

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Все новости / Экономика / Кабмин и «Газпром» изучат перспективы производства авиакеросина на Сахалине
Газпром путин кабмин сахалин топливо бензин авиакеросин
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