Виктор Логинов пришел на шоу Вадима Манукяна вместе с женой, ранее заявившей о разводе

Актер Виктор Логинов пришел на шоу Вадима Манукяна «Давай поговорим» вместе с супругой Марией Гуськовой, ранее заявившей о разводе.

В начале сентября Мария Гуськова написала в сторис Instagram о том, что разводится с мужем. Спустя 1,5 месяца молчания исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» написал пост в соцсети в годовщину свадьбы. Из него стало ясно, что семейные проблемы остались позади. На фото звездная пара запечатлена в обнимку.

24 октября на площадке ФАН выйдет большое интервью Виктора Логинова в шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.

«Признаюсь, что я был немало удивлен, когда увидел Виктора Логинова, который пришел ко мне на запись интервью 29 сентября со своей супругой Марией Гуськовой, памятуя о ее публикации в Instagram, которая была посвящена грядущему разводу. По коридору съемочного павильона они шли взявшись за руки. В целом у меня уже тогда сложилось впечатление, что история с разводом осталась позади. Увидев пост Виктора Логинова в годовщину их свадьбы мне стало очевидно, что супругам удалось довольно быстро уладить свои разногласия. И это прекрасно, что они счастливы вместе, а остальное вы увидите и услышите в интервью 24 октября», — прокомментировал автор шоу.

instagram.com / @loginov_victor

В августе этого года стало известно, что популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей официально разводятся спустя два года брака.