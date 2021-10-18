Прилучный и Карпович навестили тяжелобольного мальчика в Кирове

Киров, 18 октября. Актер Павел Прилучный отправился в гости к семье двухлетнего Максима Гришина, который страдает от спинально-мышечной атрофии. Актриса Мирослава Карпович составила компанию артисту.

Звезды отправились в Киров на встречу с Максимом Гришиным и его родными. Мать тяжелобольного мальчика Александра Гришина поделилась впечатлениями. Она опубликовала пост на странице в соцсети «ВКонтакте», где проходит сбор пожертвований на лекарства ребенку. По ее словам, с ней связался менеджер Прилучного и предупредил, чтобы семья ждала гостей.

«Встреча с Павлом и его коллегами прошла очень быстро. На одном дыхании. Это настолько добрые, милые люди. Они зарядили нас невероятной энергией», — поделилась Гришина.

Гришина отметила, что Прилучный и Карпович подарили Максиму игрушечного медведя. Однако мальчик растерялся из-за большого числа гостей.

На прошлой неделе тяжелобольная россиянка Анастасия Петрова получила неожиданный сюрприз от голливудской звезды Джареда Лето. Актер позвонил девушке и поздравил ее с днем рождения.