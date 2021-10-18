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Политолог Захаров назвал вмешательство Запада в Судан грабительским «крестовым» походом
Весь мир
Политолог Захаров назвал вмешательство Запада в Судан грабительским «крестовым» походом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Запад не просто вмешивается в дела африканских стран, а фактически грабит их. Об этом ФАН заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Так эксперт прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о внешнем вмешательстве во внутренние дела Судана. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад принуждает восточноафриканскую страну к демократии в собственном понимании.

«Навязывались шоковые реформы для того, чтобы по западным лекалам наладить экономическую жизнь, но, к сожалению, реакция на это была обратно ожидавшейся: резко ухудшилось социально-экономическое положение населения, безработица, коррупция расцвели пышным цветом. И как результат традиционная структура суданского общества находится сейчас под очень серьезным напряжением», — добавил он.

Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за полное прекращение любого вмешательства во внутренние дела Судана.

«Вмешательство в дела любой страны приводят всегда к плачевным результатам», — отметил он.

«Мы исходим из того, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Это наш фундаментальный принцип. И рассчитываем, что все те, кто сейчас пытаются этому принципу противостоять, осознают свою ответственность за то, чтобы не допустить еще одного очага конфликта, очага дестабилизации на многострадальном африканском континенте», — сказал он.

Дмитрий Захаров согласился со словами главы российского внешнеполитического ведомства.

«Сергей Лавров, по моему мнению, абсолютно прав. Давайте вспомним, к чему привело вмешательство Запада в начале 90-х в Сербию. Итог был плачевный. Страну раскололи. Вмешательство в Ирак и Ливию также раскололо общество в тех государствах. Пытались уничтожить Сирию руками террористов», — сказал он.

По его словам, Запад во главе с США вмешивается в дела стран в обход ООН и международного права, преследуя исключительно собственные интересы, фактически обворовывая государства.

«США под шумок и шухер дестабилизации страны грабят ее! Нужно остановить беззаконие и такие грабительские «крестовые» походы против держав африканского континента. На примере Судана мы еще раз убедились, что Запад не отказался от колониальной политики. Он просто трансформировал ее в новый вид экспансии», — подытожил он.

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