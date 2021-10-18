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Путин распорядился изучить вопрос о выплате 1 млн рублей за третьего ребенка в ДФО
Экономика
Путин распорядился изучить вопрос о выплате 1 млн рублей за третьего ребенка в ДФО
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о единовременной выплате в размере 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. 

Денежное довольствие, если его утвердят, можно будет потратить на приобретение жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Предложение о введении выплаты впервые прозвучало в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что десять из 11 субъектов региона имеют уровень бюджетного обеспечения ниже среднефедерального, и попросил распространить опыт Сахалинского края по выплате на третьего ребенка на всю территорию ДФО. Программа действует с 2014 года, и Сахалину удалось поднять коэффициент рождаемости.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявил, что все социальные выплаты и материнский капитал будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией. Такую задачу перед правительством поставил российский лидер.

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путин дфо выплата
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