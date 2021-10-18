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Союз виноградарей и виноделов исключил дефицит шампанского в РФ к Новому году
Экономика
Союз виноградарей и виноделов исключил дефицит шампанского в РФ к Новому году
pixabay.com/PD

Москва, 18 октября. Нехватка шампанского на российском рынке в преддверии Нового года не ожидается. Такое заявление сделал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

По его словам, повышение цен на шампанское и игристые вина в стране перед новогодними праздниками также не произойдет. Подорожание окажется в пределах инфляции, подчеркнул эксперт.

«Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш — не важно, но не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами», — заявил Попович.

Зимнее время считается наиболее прибыльным в продажах алкогольных напитков. Игристые вина подорожают к Новому году в пределах инфляции на 7-10%. Такой прогноз представил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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алкоголь продукты шампанское напитки
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