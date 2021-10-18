Заслуженный учитель России Снегуров назвал одиночество причиной частых расстрелов в школах

Москва, 18 октября. Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров рассказал о главных причинах участившихся трагедий со стрельбой в школах.

Напомним, 18 октября ученик школы в поселке Сарс Пермского края открыл стрельбу из охотничьего карабина. Подросток взял оружие у своего отца и успел два раза выстрелить. В результате нападения никто не пострадал.

Педагог Снегуров считает, что причиной такого поведения детей является отсутствие диалога учителей с учениками. По мнению специалиста, сотрудники учебных заведений уделяют мало внимания «климату и атмосфере» в классах, передает Общественная Служба Новостей.

«Даже спокойный ребенок может взяться за ружье или подойти к краю крыши», — отметил Снегуров.

Ребенок прибегает к подобным жестоким мерам в случае, когда он чувствует одиночество. Подобный случай говорит лишь о большой потребности детей в диалоге с кем-то из близких и понимающих людей, заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе под Пермью мальчик жаловался психологу на одноклассников. По словам ребенка, его обижали девочка и трое ребят.