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Мэр Киева Кличко выступил с проектом реформы по «советскому» образцу

  /   Обновлено: 18 октября 2021 16:29
Политика
Мэр Киева Кличко выступил с проектом реформы по «советскому» образцу
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 октября. Украинская государственная власть сопротивляется децентрализации. Система городского управления должна быть реформирована по «советскому» образцу, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник украинской столицы предложил вернуть в город введенную во времена СССР практику райсоветов. По словам политика, раньше горожане могли самостоятельно решать ключевые вопросы через органы местного самоуправления, однако после указа экс-президента Виктора Януковича от 2010 года все райсоветы были упразднены.

Районные советы — это популярная в Европе практика, которая должна быть реанимирована на Украине, несмотря на борьбу команды президента Владимира Зеленского с естественным процессом децентрализации государства, объяснил Кличко.

instagram.com / @vitaliyklitschko

«Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение к районным советам — это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время. Возвращение райсоветов — это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию», — написал Виталий Кличко в соцсетях.

Виталий Кличко — один из самых популярных политиков современной Украины. Сам мэр Киева не исключает того, что будет участвовать в грядущих президентских выборах. Как пишет НСН, Кличко вызвал волну народного одобрения, подарив украинскому боксеру Александру Усику свой чемпионский пояс после победы последнего над британским спортсменом Энтони Джошуа.

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