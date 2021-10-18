«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

Киев, 18 октября. Украинская компания «Нафтогаз» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщил руководитель компании Юрий Витренко.

Он объяснил, что заявка подана с целью доказать невозможность сертификации газопровода из-за несоответствия норм европейского законодательства. Витренко рассчитывает, что заявка «Нафтогаза» не будет отклонена.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре. Для начала работы газопровода его оператор Nord Stream 2 AG должен пройти процедуру сертификации и получить регистрацию в соответствии с нормами Газовой директивы ЕС.

Еврокомиссия оценивает сроки сертификации «Северного потока — 2» в несколько месяцев. Ранее заявку на участия в этом процессе подала польская энергетическая компания PGNiG.