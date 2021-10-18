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«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 18 октября 2021 16:31
Экономика
«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 18 октября. Украинская компания «Нафтогаз» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщил руководитель компании Юрий Витренко.

Он объяснил, что заявка подана с целью доказать невозможность сертификации газопровода из-за несоответствия норм европейского законодательства. Витренко рассчитывает, что заявка «Нафтогаза» не будет отклонена.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре. Для начала работы газопровода его оператор Nord Stream 2 AG должен пройти процедуру сертификации и получить регистрацию в соответствии с нормами Газовой директивы ЕС.

Еврокомиссия оценивает сроки сертификации «Северного потока — 2» в несколько месяцев. Ранее заявку на участия в этом процессе подала польская энергетическая компания PGNiG.

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украина нафтогаз северный поток - 2
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