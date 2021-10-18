Публицист Носиков объяснил, как защитить школы от стрелков

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Итак, снова инцидент в школе. Юный организм, полный бурлящих гормонов, взял страйкбольный привод, пришел с ним к школе и пострелял из него, развлекая до заикания своих однокашников и педагогов.

В СМИ и блогах, Telegram-каналах появились наспех собранные баррикады у дверей классов, за которые учеников еще и отругали, и паническая переписка школьников. О человеке с оружием сообщили в полицию бдительные граждане. И только невероятная удача избавила начинающего массовика-затейника от пулевого ранения.

В итоге все обошлось. Родители не по годам развитого ребенка заплатят штраф в 500 рублей, героя, наверное, оставят без игровой приставки, остальные отделаются стиркой и визитами к психологу. Кстати, интересно, кто их будет оплачивать?

Но, так или иначе, перед обществом опять встал вопрос о том, как нам оградить своих детей от любителей пострелять по беззащитным?

В эфире «Соловьев Live» депутат Александр Хинштейн уже указал примерный маршрут, по которому пойдет обычная депутатская мысль — по пути ограничения прав законопослушных владельцев оружия.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Зачем жителю города длинноствольное оружие?» — задал себе и ведущим вопрос депутат. И сам же и ответил, что незачем. Хочется только поздравить партию «Единая Россия» с таким заместителем секретаря Генерального совета партии. Давненько партия не привлекала к себе пристального нехорошо прищуренного внимания народа. Самое время людей позлить еще. Им же мало коронавируса, пенсионной реформы, инфляции, курса рубля, санкций и чего там нас еще впереди ждет. А нас ждет. Не может не ждать.

Так вот, по мнению заместителя секретаря Генерального совета партии власти, ограничений — маловато. Недожали.

Однако в течение передачи обсуждались и более адекватные меры. Например, откуда взять тысячи и тысячи охранников, чтобы взять под контроль все школы, детские сады и техникумы с колледжами. Откуда взять деньги на этих охранников? Как именно обезопасить детей, в конце концов?

Сейчас предлагают много интересных способов: во-первых, надо отменить капитализм, во-вторых, ввести закон божий, в-третьих, выгнать всех мигрантов. Зачем? А какая разница? Еще запретить телевизор.

pixabay.com /

Ну что ж, у меня есть несколько идей, отличающихся от рисования на стенке курятника красных квадратов и желтых треугольников, которые я уже высказал депутату Государственной думы Анатолию Александровичу Вассерману.

Если обратить внимание на то, что писал в своем дневнике-манифесте психопат, расстрелявший школу в Перми, то можно понять, что он получил доступ к гражданскому гладкоствольному оружию вполне легально. На этом основании наши любители запрещать делают вывод, что нужно ограничить доступ к гражданскому оружию. Но если прочитать дневник психа внимательно, то выяснится, что те тесты, которыми его проверяли специалисты разрешительной комиссии, он заранее скачал из интернета и выучил.

То есть специалисты-психологи разрешительного отдела пользовались общедоступными или скомпрометированными материалами. На основании какой инструкции они это делали? Тесты, которыми проверяют кандидатов на оружейную лицензию, должны быть закрыты грифом «Для служебного пользования», и их компрометация, незаконный доступ к ним должны влечь за собой уголовную ответственность.

При тестировании кандидатов на оружейную лицензию они должны проходить не только само тестирование, но и исследование на полиграфе, которое должно ставить перед собой цель установить истинные мотивы получения доступа к оружию, реальное состояние психики кандидата, его отношение к насилию, закону и морали.

wikipedia.org / Federal Bureau of Investigation

Кроме этого, учеников должна защищать сама школа. Имеется в виду вся — от персонала и до самого пространства школы. Школа должна иметь один вход при нескольких выходах. Вход должен быть оборудован тамбуром, в котором может быть заблокирован злоумышленник с оружием. Школа должна иметь комнаты безопасности, пути к которым должны быть отмечены прямо на школьном полу и стенах. Так, чтобы разметка была понятна даже первокласснику. Двери и мебель в школе должны быть заранее конструктивно приспособлены для блокирования изнутри, а окна — для покидания школы в экстренном порядке.

Но самое главное — защищать учеников и школу должны взрослые. То есть учителя. Среди учителей должны быть выбраны подходящие по психологическому профилю кандидаты, они должны пройти обучение в МВД, получить лицензию на владение огнестрельным оружием и иметь его при себе во время исполнения учительских обязанностей. За это им должны быть назначены доплаты к ежемесячной зарплате.

Я вообще за то, чтобы людям исправно платили за работу. А учителям — особенно. Заодно это поднимет авторитет учителя — как в среде родителей, так и в среде учеников.

freepik.com / Designed by Freepik

Уважаемые сограждане!

Поймите: в реальности нет кнопки, на которой было бы написано «сделать все хорошо» или «исправить все» и которую скрывают от народа и Владимира Путина либеральные крючконосые масоны или бородатые монархисты. Ее нет ни в криминологии, ни в экономике, ни в образовании, ни в культуре.

Потому что ее не может быть.

Для того, чтобы сделать все хорошо, нужен эквивалентный желаемому результату — то есть эффективный и тотальный труд, который опирается на признание реального положения дел и имеющиеся ресурсы. И от реальности не отмашешься бумажкой о «проведенных профилактических мероприятиях». Работать придется на результат.

Да, нам придется заниматься гуманизацией и нашего капитализма, и информации из телевизора, и всего остального.

Сначала нам придется сделать это. Мне так кажется.