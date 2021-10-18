Семь вин «Массандры» попали в рейтинг лучших в России

Москва, 18 октября. Произведенные на крымском заводе «Массандра» вина попали в рейтинг лучших в России в категории «Крепленые (ликерные) вина». Всего в списке оказалось семь видов напитка.

В Абрау-Дюрсо организовали десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов, в рамках которого эксперты определили лучшие вина России. Полный перечень победителей появился на сайте мероприятия.

Золотых медалей в конкурсе удостоились десертные белые вина «Мускат белый Ливадия» 2013 и «Кокур десертный Сурож» 2018, а также десертные красные — «Бастардо Массандра» 2016 и «Малага Массандра» 2017. Кроме того, по достоинству оценили крепкие белые вина «Мадера Серсиаль» 2012 и «Мадера Массандра» 2015. Наряду с этим высшей наградой почти и ординарное сладкое розовое «Мускат позднего сбора» 2020.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее отметил успехи России в развитии отечественного виноградарства. Этому во многом способствует и общая модернизация сельскохозяйственной сферы по направлениям федеральной научно-технической программы.