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Баранец назвал пустой бравадой заявление полковника ВСУ Жданова о победе над Россией
Армия
Баранец назвал пустой бравадой заявление полковника ВСУ Жданова о победе над Россией
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 18 октября. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец считает пустой бравадой заявление украинского полковника Олега Жданова о том, что Украина якобы способна победить Россию в открытом военном противостоянии.

В интервью изданию «ПолитРоссия» Баранец высмеял слова полковника ВСУ, отметив, что подобные высказывания являются обычной пропагандой и «отрыжкой информационной войны», которую Украина ведет против РФ. Он отметил, что украинская сторона регулярно делает абсурдные заявления о своей непобедимости.

«Украинская армия разгромит Черноморский флот России за два часа, захватит Крым за два часа, прокатится на танках по Красной площади и так далее. Конечно, подобные заявления больше свойственны пациентам психиатрических больниц», – говорит Баранец.

Федеральное агентство новостей /

Он подчеркнул, что ВСУ и рядом не стояли с российской армией, с мощью которой вынуждены считаться даже США. Эксперт напомнил, что в настоящее время украинская армия вооружена «ржавыми объедками с Запада». Кроме того, имеющаяся на вооружении ВСУ техника постоянно ломается, а комплектующих для ее починки у Киева нет. Баранец предупредил, что если украинские военные решат развязать против России полномасштабную войну, то им зададут жаркий бой.

Ранее телеканал RT сообщал, что Литва передаст Украине партию списанного советского оружия и боеприпасов. Дело в том, что Киев обратился к Вильнюсу с просьбой помочь ему материально в переоснащении войск.

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