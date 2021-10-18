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МИД РФ сообщил о кибератаках на выборах в Госдуму из США, Украины и Германии
Политика
МИД РФ сообщил о кибератаках на выборах в Госдуму из США, Украины и Германии
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Кибератаки на серверы Центризбиркома в дни голосования на выборах в Госдуму РФ фиксировались из адресного пространства трех стран. Об этом рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Замминистра иностранных дел РФ прокомментировал виртуальные нападения на серверы ЦИК. По его словам, кибератаки фиксировались из США, Украины и Германии. Сыромолотов уточнил, что речь идет об адресах, которые установили местоположение хакеров.

«Всплеск воздействия на государственные информационные системы в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 сентября 2021 года действительно отмечался», — добавил замглавы МИД в интервью ТАСС.

Москва расценивает эти шаги как попытки подействовать на волеизъявление граждан РФ, подчеркнул Сыромолотов.

Посольство РФ в США ранее потребовало от Вашингтона разъяснений по кибератакам на ЦИК. Дипломаты разместили соответствующий пост в Facebook, где указали на попытки дискредитировать избирательную систему России.

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