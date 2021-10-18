19FortyFive: ВМС США в прошлом веке разработали пугавшую СССР уникальную субмарину

Вашингтон, 18 октября. Американским конструкторам в прошлом веке удалось создать подлодку, которая вызывала страх у Советского Союза, заявил специалист в области обороны и национальной безопасности из США Кайл Мизоками.

По его словам, речь идет об атомных подводных лодках ВМС США USS Skipjack, которые отличались двумя инновационными особенностями – новым типом корпуса, а также наличием ядерного реактора. Мизоками заявил, что особая форма этим субмарин делала их маневренными и очень быстрыми, передает «ПолитРоссия».

«Skipjack — подводные лодки ВМС США, которых Россия действительно боялась», — говорится в публикации издания 19FortyFive.

Он отметил, что USS Skipjack были хорошо вооружены и имели шесть носовых торпедных аппаратов Mk. 59. Атомный реактор позволял субмаринам проводить большое количество времени под водой, а также давал огромную мощь. Всего было построено шесть таких подлодок, вызывавших страх у советских моряков.

ru.wikipedia.org / General Dynamics Electric Boat

«Конструкция USS Skipjack оказалась настолько успешной, что стала основой для будущих подводных лодок не только в США, но и во всем мире», — рассказал аналитик.

Ранее сообщалось, что перспективная российская подлодка «Хаски» по всем характеристикам будет превосходить существующие американские субмарины. Известно, что строительство этой подлодки пятого поколения уже ведется, передает RT.