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Учетные записи детей младше 14 лет могут появиться на портале госуслуг в 2022 году
Общество
Учетные записи детей младше 14 лет могут появиться на портале госуслуг в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 18 октября. Министерство цифрового развития России планирует разрешить детям младше 14 лет заводить учетную запись на портале государственных услуг.

В данный момент дети не могут самостоятельно регистрироваться на портале, так как у них нет паспорта. Для них разработана отдельная система, которая предполагает привязку к странице родителей.

«Есть куда дальше стремиться. У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Отмечается, что сейчас дети пользуются электронными дневниками и расписанием. Портал госуслуг может предоставить доступ к разным ресурсам, в том числе с помощью него можно подать заявление на паспорт.

Правительство России приняло решение запустить три новых суперсервиса на госуслугах уже в 2022 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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