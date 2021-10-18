Академик РАН Онищенко как врач раскритиковал решение послать актрису Пересильд в космос

Депутат Госдумы VII созыва, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко как врач с многолетним стажем раскритиковал решение отправить в космос женщину-актрису. Ранее Первый канал и Роскосмос сообщили, что киноэкипаж, в составе которого были актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, участвовавшие в съемках художественного фильма на МКС, благополучно вернулись на Землю. Напомним, российский сегмент Международной космической станции на 12 суток стал съемочной площадкой художественного фильма «Вызов», посвященного истории, как для спасения жизни космонавта потребовалось отправить в космос врача. Юлия Пересильд стала первым представителем актерской профессии, побывавшим в космосе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Геннадий Онищенко считает, что тема фильма «Вызов» вполне жизненная, хотя и не без художественных допущений, а вот идея снимать главные сцены в космосе не самая удачная.

«Очень рад, что эта история закончилась благополучно, слава богу, все вернулись на Землю, и все прошло на удивление удачно, в том числе посадка, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Но меня как врача очень беспокоят две темы. Первое: с точки зрения медицины — это жесточайший эксперимент над участниками, которые не являются профессиональными космонавтами, в том числе над молодой женщиной, матерью двоих детей. Как я слышал, кандидатов на полет утвердили только в мае, а уже через четыре месяца они отправились в космос!»

Онищенко напомнил, что советские и российские женщины-космонавты, летавшие на орбиту, — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова — проходили длительную и очень серьезную предполетную подготовку, но все равно нельзя сказать, что полет не отразился на их здоровье.

«А тут — всего четыре месяца подготовки! Думаю, последствия этого стресса — более 12 суток на орбите — для недостаточно подготовленного человека, молодой женщины, вполне возможны. От всей души желаю ей поскорее восстановиться, и, дай бог, чтобы все обошлось без серьезных последствий для ее здоровья», — говорит он.

Опасений по поводу здоровья режиссера Клима Шипенко у Онищенко меньше: собеседник ФАН считает, что мужской организм более приспособлен для космических нагрузок.

«Есть еще один вопрос, который волнует меня как врача. Слышал версию, что этот полет был своего рода репетицией возможной реальной операции по посылке врача в космос. Да, такое вполне может быть при нашем уровне освоения космоса, так что в реальной жизни такая ситуация не исключена. Но, думаю, для отработки возможности проведения медицинской операции на МКС туда нужно было отправлять не актрису, а профессионального врача, чтобы он хотя бы примерился к обстановке. А все эти объяснения по поводу «необходимости» отправки актрисы в космос, на мой взгляд, выглядят неубедительно. Не думаю, что «наш ответ Голливуду» стоит такого риска, да и, прямо скажем, тех затрат, на которые авторам проекта пришлось пойти, чтобы провести этот эксперимент. Хотя не буду отрицать, что в целом сценарий вполне жизненный», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Актриса Юлия Пересильд сразу после приземления обратилась к своим поклонникам через Instagram. Актриса опубликовала фотографии и написала:

«Запомнить этот день. Спасибо всем, кто волновался и болел за нас все эти дни! Выдыхайте! Все хорошо! Шлем любовь!»

Теперь киноэкипажу предстоит курс реабилитации в Звездном городке.

Ранее депутат Госдумы, известная актриса Елена Драпеко рассказала, почему по-доброму завидует своей коллеге Юлии Пересильд.