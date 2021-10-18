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Вашингтон потребовал освободить арестованных в Венесуэле граждан США

  /   Обновлено: 18 октября 2021 16:10
Весь мир
Вашингтон потребовал освободить арестованных в Венесуэле граждан США
pixabay.com  / 

Вашингтон, 18 октября. США потребовали немедленного освобождения шести экс-директоров американкой компании Citgo, которые были переведены в тюрьму в Каракасе.

В Госдепартаменте США заявили, что знают о задержанных бывших руководителях, которые долгое время находились под домашним арестом и 16 октября были переведены в тюрьму.

«Мы не можем подтвердить, куда их забрали. Эти шесть американцев и их семьи уже слишком много пострадали. США продолжают призывать к их немедленному освобождению и возвращению», — заявили в американском ведомстве.

Арест директоров

Об аресте сообщила адвокат одного из директоров Мария Алехандра Полео. По ее данным, они находятся в штаб-квартире разведывательной службы в Каракасе.

Всего задержано шесть человек — это Хосе Перейра, Томеу Ваделль Рекальде, Хорхе Луис Толедо Кохури, Густаво Адольфо Карденас Кардона, Хосе Самбрано и Алирио Самбрано. Все они имеют двойное гражданство Америки и Венесуэлы. Их обвиняют в коррупции и незаконном подписании документов во время работы в Citgo, дочки венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Адвокат связывает их задержание с новостью об экстрадиции специального представителя президента Венесуэлы Алекса Сааба.

«И в результате экстрадиции снова все шесть руководителей Citgo используются в качестве разменных монет», — написала она в Twitter.

Экстрадиция Сааба

17 октября власти Кабо-Верде по запросу американских властей экстрадировали в США венесуэльского дипломата и бизнесмена, специального представителя президента страны Алекса Сааба. Его обвиняют в отмывании в американских банках 350 млн долларов. Официальный Каракас в свою очередь выразил протест, заявив, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. С того времени Вашингтон оказывает давление на кабовердеанские власти и судебную систему в стремлении добиться его экстрадиции. Посольство России в Каракасе осудило действия США в отношении спецпредставителя Венесуэлы.

Федеральное агентство новостей /

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сша арест венесуэла
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