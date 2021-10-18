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Статья Daily Express о перехвате Россией самолета B-1B вызвала бурные споры в Британии

  /   Обновлено: 18 октября 2021 16:01
Армия
Статья Daily Express о перехвате Россией самолета B-1B вызвала бурные споры в Британии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Лондон, 18 октября. Читатели британских СМИ бурно отреагировали на сообщение о том, что российский самолет перехватил американский бомбардировщик над акваторией Японского моря.

Отметим, что 17 октября российский истребитель МиГ-31 сопроводил бомбардировщик ВВС США B-1B над нейтральными водами Японского моря. Иностранный самолет слишком сильно приблизился к госграницам страны, но ВКС РФ оперативно отреагировали на угрозу, передает «ПолитРоссия».

Посвященная этому инциденту статья в британском издании Daily Express собрала много комментариев, в которых читатели поддержали решение РФ перехватить американский B-1B, отметив, что западные военные точно также сопровождают российские самолеты, когда они приближаются к их границам. Некоторые писали, что Японское море является наиболее вероятным местом начала нового глобального конфликта.

«Именно в этом регионе начнется следующая международная схватка», — написал один из пользователей.

ФБА «Экономика сегодня» / Елизавета Акимова

При этом один из комментаторов заявил, что Россия имеет мало отношения к Японскому морю, но ему быстро и доходчиво объяснили, почему он ошибается. Житель Британии отметил, что нет повода для бурных споров, потому что это море омывает пляжи российских городов.

«То, что оно называется Японским морем, не означает, что оно относится только к Японии», — заявил британец.

Стоит отметить, что недавно в указанном регионе произошел еще один инцидент. Эсминец ВМС США USS Chafee пытался вторгнуться в территориальные воды РФ. При этом американское командование утверждает, что это не так, передает RT.

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