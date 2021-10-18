Military Watch: ракеты «Кинжал» превратили российский Су-57 в охотника на корабли

Вашингтон, 18 октября. Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 может похвастаться внушительным арсеналом различных ракет, которые позволяют ему эффективно поражать любые цели.

В публикации американского издания Military Watch говорится, что российский Су-57, в отличие от китайского J-20 или американского F-22, представляет собой универсальный самолет, который был создан для эффективных ударов по наземным и морским целям. Он обладает впечатляющими ударными возможностями, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи пишут, что одного боекомплекта планирующих бомб ПБК-500У «Дрель» будет достаточно для того, чтобы уничтожить целую ракетную батарею или колонну танков. Для нанесения ударов на большие расстояния Су-57 может использовать крылатые ракеты Х-59МК2.

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Однако самыми опасными в арсенале российского истребителя являются гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Они невероятно быстрые и могут уклоняться от любых существующих вражеских систем ПВО. Эти боеприпасы являются уникальным оружием, которое есть только у России.

«Скорости "Кинжала" будет достаточно, чтобы одним ударом разрывать пополам даже самые большие боевые корабли. Это в сочетании с дальностью полета более 1000 км превращает Су-57 в очень способного охотника на корабли», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года российские ВКС получат на вооружение более 60 единиц авиатехники, включая истребители Су-57. Кроме того, войскам будут переданы многоцелевые Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-34, передает RT.